Ingrid Noll, Nora Krug, Henri Faber, Peter Wohlleben u.a.: Bekannte Autor:innen stellen ihre aktuellen Bücher vor- Berlin, Leipzig, Gütersloh: Das Blaue Sofa präsentiert Themen aus Literatur, Kultur und Gesellschaft an bewährten und an neuen OrtenMit dem Blauen Sofa bietet Bertelsmann bedeutenden genauso wie aufstrebenden Autorinnen und Autoren seit über 20 Jahren eine Bühne, auf der sie ihre neuesten Bücher mit einem breiten Publikum teilen können. Im März 2024 präsentiert das renommierte Autor:innenforum gleich eine ganze Reihe von Veranstaltungen in Berlin, Leipzig und Gütersloh. Zuschauer:innen können sich auf eine vielfältige Auswahl an Gästen und Themen freuen - von spannenden Krimis über mitreißende Romane bis hin zu inspirierenden Sachbüchern.Die Veranstaltungen im Überblick:Das Blaue Sofa mit Peter WohllebenSamstag, 2. März 2024, 19.30 UhrTheater Gütersloh, Hans-Werner-Henze-Platz 1, 33330 GüterslohIm Theater Gütersloh stellt der Autor und Förster Peter Wohlleben auf dem Blauen Sofa sein neues Buch "Unser wildes Erbe" (Ludwig) vor. Darin geht er der Frage nach, wie es sein kann, dass der Mensch als das vermeintlich höchstentwickelte Wesen auf diesem Planeten seinen Lebensraum selbst zerstört. Im Gespräch mit Moderator Tarkan Bagci gibt Peter Wohlleben faszinierende Einblicke in die wahre Natur des Menschen.Weitere Informationen finden Sie hier (https://www.das-blaue-sofa.de/programm/das-blaue-sofa-mit-dem-autor-und-foerster-peter-wohlleben).Willkommen Niederlande & Flandern! - Das Blaue Sofa begrüßt die Ehrengäste der Leipziger Buchmesse 2024Donnerstag, 7. März 2024, 19.00 UhrBertelsmann Repräsentanz, Unter den Linden 1, 10117 BerlinErstmals heißt die Bertelsmann Repräsentanz die Gastländer und -regionen der Leipziger Buchmesse, in diesem Jahr die Niederlande und Flandern, in Berlin willkommen. Die Kuratorinnen des Ehrengastauftritts, Bettina Baltschev und Margot Dijkgraaf, geben Einblick in das Programm zum diesjährigen Motto "Alles außer flach". Im Anschluss sprechen die Autor:innen Anna Enquist ("Die Seilspringerin", Luchterhand), Jaap Robben ("Kontur eines Lebens", DuMont) und Lize Spit ("Der ehrliche Finder", S. Fischer) mit den Moderatorinnen Shelly Kupferberg und Katharina Borchardt über ihre Bücher.Weitere Informationen finden Sie hier (https://www.das-blaue-sofa.de/programm/das-blaue-sofa-willkommen-niederlande-flandern).Leipziger Buchmesse 2024 - KrimiClub im LandgerichtDonnerstag und Freitag, 21. und 22. März 2024, 19.00 UhrLandgericht Leipzig, Harkortstraße 9, 04107 LeipzigIm Rahmen von Leipzig liest und in Kooperation mit dem Verein Kunst & Justiz veranstaltet Das Blaue Sofa auch 2024 den KrimiClub im Landgericht Leipzig. Jeweils vier Autor:innen geben Einblicke in ihr Schreiben und zeigen, wie vielfältig das Genre ist. Am Donnerstag sind zu Gast Eric Berg ("Roter Sand", Limes), Anja Jonuleit ("Kaiserwald", Penguin), Karina Urbach ("Das Haus am Gordon Place", Limes), Mathijs Deen ("Der Retter", mare). Am Freitag folgen Ingrid Noll ("Gruß aus der Küche", Diogenes), Henri Faber ("Gestehe", dtv), Stephan Schmidt ("Die Spiele", DuMont), Susanne Tägder ("Das Schweigen des Wassers", Tropen). Die Moderation übernimmt jeweils Anouk Schollähn.Weitere Informationen finden Sie hier (https://www.das-blaue-sofa.de/programm/das-blaue-sofa-leipziger-buchmesse-krimiclub).Leipziger Buchmesse 2024 - Das Blaue Sofa im Kaiserbad-SaalSamstag, 23. März 2024, 19.30 UhrKaiserbad, Karl-Heine-Straße 93, 04229 LeipzigZur Leipziger Buchmesse 2024 findet das Blaue Sofa erstmals im Saal des Leipziger Kaiserbads statt. Am 23. März sind dort die Autor:innen Nora Krug ("Im Krieg", Penguin), Mario Giordano ("Die Frauen der Familie Carbonaro", Goldmann), Elias Hirschl ("Content", Zsolnay) und Alina Herbing ("Tiere, vor denen man Angst haben muss", Arche) zu Gast und stellen ihre aktuellen Bücher vor. Die Moderation übernehmen Thomas Böhm und Miriam Zeh. Die Veranstaltung findet im Rahmen von Leipzig liest statt.Weitere Informationen finden Sie hier (https://www.das-blaue-sofa.de/programm/das-blaue-sofa-literatursalon-im-kaiserbad).Über das Blaue SofaDas Blaue Sofa gehört zu den langlebigsten und erfolgreichsten Literaturformaten im deutschsprachigen Raum. Seit der Gründung im Jahr 2000 nahmen mehr als 3.100 Autor:innen hier Platz, um auf den Buchmessen und darüber hinaus ihre neuen Bücher vorzustellen. Das Format wurde in den vergangenen Jahren von Bertelsmann, ZDF, Deutschlandfunk Kultur und 3sat gemeinsam gestaltet; seit 2023 führt Bertelsmann Das Blaue Sofa mit einem neuen Konzept in Alleinverantwortung weiter. Zu den prominentesten Gästen zählten bisher die Nobelpreisträger:innen Swetlana Alexijewitsch, Michail Gorbatschow, Günter Grass, Abdulrazak Gurnah, Herta Müller, Christiane Nüsslein-Volhard, Orhan Pamuk, Joseph Stiglitz, Olga Tokarczuk, Mario Vargas Llosa und Mo Yan.www.das-blaue-sofa.deÜber BertelsmannBertelsmann ist ein Medien-, Dienstleistungs- und Bildungsunternehmen mit 85.000 Mitarbeitenden, das in rund 50 Ländern der Welt aktiv ist. Zum Konzernverbund gehören das Entertainmentunternehmen RTL Group, die Buchverlagsgruppe Penguin Random House, das Musikunternehmen BMG, der Dienstleister Arvato Group, Bertelsmann Marketing Services, die Bertelsmann Education Group sowie das internationale Fondsnetzwerk Bertelsmann Investments. Das Unternehmen erzielte im Geschäftsjahr 2022 einen Umsatz von 20,2 Mrd. Euro. Bertelsmann steht für Kreativität und Unternehmertum. Diese Kombination ermöglicht erstklassige Medienangebote und innovative Servicelösungen, die Kunden in aller Welt begeistern. Bertelsmann verfolgt das Ziel der Klimaneutralität bis 2030.
www.bertelsmann.de