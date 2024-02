Bad Marienberg (www.anleihencheck.de) - Telefónica Deutschland (ISIN DE000A1J5RX9/ WKN A1J5RX) verzeichnete über das gesamte GJ23 kontinuierliches Wachstum mit robuster kommerzieller Zugkraft. So auch im letzten Quartal des Jahres, in dem das Unternehmen das 25-jährige Bestehen seines O2-Netzes feierte, so Telefónica Deutschland in einer aktuellen Pressemitteilung. Näheres entnehmen Sie bitte dem Wortlaut der folgenden Pressemitteilung: ...

Den vollständigen Artikel lesen ...