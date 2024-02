Boston (www.anleihencheck.de) - Angesichts der hohen Unsicherheit, wann die Zentralbanken beginnen werden, die Leitzinsen zu senken, stellen Infrastrukturanleihen eine sinnvolle Alternative dar, so Pieter Welman, Head of Global Infrastructure bei Barings.Zwar sei die positive Inflationskorrelation der Anlageklasse unbestreitbar. Dennoch sei sie nicht völlig unabhängig vom makroökonomischen Umfeld, da die Teuerung die Konjunktur bremse und dadurch große Infrastrukturprojekte in Schwierigkeiten geraten könnten. ...

