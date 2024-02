Hören: https://open.spotify.com/episode/2Ht9vckm4ZMLpkpqXgbpQR Christian Drastil mit dem Live-Blick aus dem Studio des Börsenradio-Partners audio-cd.at in Wien wieder intraday mit Kurslisten, Statistiken und News aus Frankurt und Wien. Es ist der Podcast, der das Gefühl für den DAX bringt und es ist Mittwoch, der 21. Februar 2024 und so sieht es im Frühgeschäft aus. - DAX mit frühem Ausflug über 17100, aber dann wieder Korrektur- was haben der 3.1. und der 24.1. gemeinsam?- Fresenius, Mercedes, adidas im Frühgeschäft stark- Siemens Healthineers, RWE, Symrise zunächst schwächer- Serien bei Brenntag und Heidelberg Materials- neuer Challenger für Zalando- ATX leicht im Minus- ytd-Nr.1 Wienerberger korrigiert- 1 kg Gold ...

