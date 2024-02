München (ots) -Welche Apps sind für Kinder geeignet? Wie viel Bildschirmzeit ist angemessen? Bei der Mediennutzung von Kindern entstehen viele Fragen. Die Bayerische Landeszentrale für neue Medien (BLM) bietet Eltern und Erziehenden eine breite Palette an Informationen, die helfen können, Antworten darauf zu finden - darunter auch viele medienpädagogische Angebote für Eltern von Drei- bis Sechsjährigen. Ein neues Plakat, das an mehr als 8600 bayerische Kitas verschickt wurde, macht jetzt auf diesen Fundus aufmerksam und erleichtert den Zugang zum digitalen Angebot der BLM. So können Eltern einfach beim Bringen oder Abholen der Kinder am Plakat den QR-Code scannen und landen damit direkt auf der neuen Online-Seite Medientipps für Eltern (https://www.blm.de/de/wir-foerdern/medienkompetenz/medientipps-fuer-eltern.cfm?sCriteria=medientipps%20f%C3%BCr%20eltern). Das Plakat und die Angebote fürs Kindergartenalter wurden gestern in einer Kita bei Landshut vorgestellt.BLM-Präsident Dr. Thorsten Schmiege: "Medienkompetenz ist kein Schönwetter-Thema. In unserem digitalen Alltag ist sie jeden Tag relevant. Und: Weil sich die Medienlandschaft so schnell verändert, müssen wir auch unsere Medienkompetenz-Angebote ständig weiterentwickeln. Daher greifen wir stets neue Themen auf und schneiden sie auf die Bedürfnisse verschiedener Zielgruppen zu. Mit der aktuellen Aktion hat die BLM Eltern von Kita-Kindern im Blick. Weil schon die Jüngsten Medien vielfach nutzen, wollen wir ihre Eltern mit qualitativ hochwertigen Anregungen zur Medienerziehung unterstützen. Um diese noch leichter zu finden, gibt es jetzt das neue Plakat.BLM-Medienrat und Vertreter der Elternvereinigungen Toni Lenhart: "Eltern legen bei ihren Kindern den Grundstein für eine verantwortungsvolle Mediennutzung. Schließlich sind sie für die Kinder die ersten und wichtigsten Ansprechpartner. Allerdings sind Eltern in ihrem Alltag häufig sehr gefordert. Deswegen ist es wichtig, Eltern Medienkompetenz-Angebote und Erziehungstipps zur Verfügung zu stellen, die sie unkompliziert finden und sofort im Alltag nutzen können."Christina Rippert, Kindergartenleiterin Kinderhaus Furth: "Als familienergänzende Einrichtung stehen wir vor der Herausforderung, ein gesundes Gleichgewicht bei der Nutzung der verschiedenen Medien im Kinderhaus herzustellen. Um diesen Anforderungen gerecht zu werden, bieten wir unseren Mitarbeitenden Möglichkeiten der Weiterbildung. So befähigen wir die Kinder, die Medien besser einzuordnen und zu verarbeiten. Zentral dabei: Wir lassen die Kinder Medien - ob Buch oder Tablet - niemals unbegleitet konsumieren. Unterstützend greifen wir auf die Möglichkeiten der BLM zurück und verweisen mögliche Fragen der Eltern auf diese Angebote."Pressekontakt:Bayerische Landeszentrale für neue Medien (BLM)Stefanie RegerPressesprecherinTel.: 089 63808-315E-Mail: stefanie.reger@blm.deOriginal-Content von: BLM Bayerische Landeszentrale für neue Medien, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/62483/5718755