Der Bergbau-Riese Rio Tinto (WKN:345678) hat seine Zahlen zum Geschäftsjahr 2023 vorgelegt. Das müssen Anleger jetzt wissen und so reagiert die Aktie der Dividendenperle. Rio Tinto vorgestellt Die Rio Tinto Group ist ein britisch-australisches Bergbauunternehmen mit Doppelsitz in London und Melbourne. Rio Tinto ist einer der weltgrößten Bergbaukonzerne und fördert hauptsächlich Industriemetall wie Eisenerz, Aluminium und Kupfer. Der Konzern ist in ...

Den vollständigen Artikel lesen ...