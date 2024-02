Der REIT Realty Income (WKN:899744) hat am Dienstag nach Börsenschluss mit Spannung erwartete Quartalszahlen geliefert. Das ist jetzt für Anleger wichtig zu wissen und so geht es mit dem Hochdividendenwert an der Börse weiter. Realty Income vorgestellt Realty Income ist ein Real Estate Investment Trust (REIT), der sich durch die monatliche Ausschüttung einer Dividende an seine Aktionäre auszeichnet. Das Unternehmen generiert seine Erträge aus mehr ...

Den vollständigen Artikel lesen ...