HONGKONG (IT-Times) - Der chinesische Smartphone- und Elektronik-Hersteller Xiaomi hat den Bau einer Produktionsanlage für Smartphones abgeschlossen und in Betrieb genommen. Lei Jun, Gründer und CEO der Xiaomi Corp. (ISIN: KYG9830T1067), teilte am 18. Februar 2024 mit, dass die Smart Factory in Changping...

Den vollständigen Artikel lesen ...