Die Aktie des Industriedienstleisters Bilfinger klettert am Mittwoch um plus vier Prozent an die SDAX-Spitze. Den Kurs beflügelt eine neue Kaufempfehlung vonseiten des Analystenhauses Kepler Cheuvreux.Kepler Cheuvreux hat die Bewertung der Bilfinger-Aktien von "Hold" auf "Buy" hochgestuft und das Kursziel von 35,50 Euro auf 52 Euro angehoben. Analyst Craig Abbott hob hervor, dass Bilfinger seine selbst ...

