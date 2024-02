Insolvenz-Update von der Euroboden GmbH: So hat die One Square Advisory Services in ihrer Eigenschaft als gemeinsamer Vertreter der Euroboden-Anleihen 2019/24 (ISIN: DE000 A2YNXQ 5) und 2020/25 (ISIN: DE000 A289EM 6) den registrierten Anleihegläubigern einen aktuellen Bericht über den Fortgang des Insolvenzverfahrens zur Verfügung gestellt. Interessierte Anleihegläubiger der insolventen Euroboden ...

Den vollständigen Artikel lesen ...