Enapter hat kürzlich einen hohen Auftragsbestand von EUR 26 Mio. für das GJ23 bekannt gegeben, von dem EUR 14 Mio. im ersten Halbjahr 24 in Umsatz umgewandelt werden sollen. Damit wäre AlsterResearchs Umsatzprognose für H1 bereits abgedeckt. Enapter hat nun bekannt gegeben, dass bereits 250 Aufträge für Einkern-Elektrolyseure in 24 aus den USA, Belgien, Indien und Deutschland vorliegen, was einem Auftragseingang von ca. EUR 1 Mio. (eAR) entspricht. Die Nachfrage nach großen Mehrkernsystemen (ASP ca. EUR 1,1 Mio. pro Stück, eAR), die im MW-Bereich mit 420 Einzelkernen arbeiten, dürfte noch stärker sein und mehrere Aufträge sollten in Kürze folgen. AlsterResearchs Analysten erwarten viele Testkäufe in H1 24 und einen starken Anstieg der Nachfrage nach großen Mehrkernsystemen in H2 24. Aufgrund der anhaltend starken Wachstumsperspektiven bestätigen AlsterResearchs Experten ihr Kaufen-Rating und halten an ihrem Kursziel von EUR 22,50 fest. AlsterResearch veranstaltet am 05. März eine Wasserstoff Pop-up Konferenz mit Enapter als einem von 9 präsentierenden Unternehmen. Anmeldung hier: https://research-hub.de/events/registration/2024-03-05-14-00/H2O-GR. Die vollständige Analyse ist abrufbar unter https://www.research-hub.de/companies/Enapter%20AG





