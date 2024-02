Photon Energy meldete ungeprüfte Zahlen für das Geschäftsjahr 23 und das vierte Quartal mit einem Umsatz von 74,4 Mio. EUR für das Gesamtjahr und 14,9 Mio. EUR für das vierte Quartal, was leicht hinter den Erwartungen zurückblieb, hauptsächlich aufgrund eines deutlichen Umsatzrückgangs im Handel mit PV-Komponenten. Das Wachstum im Bereich Engineering und die zusätzlichen Umsätze aus der Lerta-Akquisition konnten diesen Rückgang nur teilweise ausgleichen. Das EBITDA für das Geschäftsjahr 23 belief sich auf 5,1 Mio. EUR und lag damit nahe an den Erwartungen. Ein Verlust in Höhe von 4,8 Mio. EUR im vierten Quartal übertrug sich dennoch zu einem positiven Total Comprehensive Income von 2,0 Mio. EUR, das auf Neubewertungen von PV-Anlagen und der Beteiligung an RayGen zurückzuführen war. Zu den positiven Überraschungen gehörte ein starker Cashflow aus dem operativen Geschäft im vierten Quartal, der in einen positiven Free Cashflow von 1,4 Mio. EUR mündete. AlsterResearchs Analysten passen ihre Schätzungen an die anhaltend schwierigen Marktbedingungen an, was zu einem neuen Kursziel von 3,05 EUR (alt: 3,20 EUR) führt. Die Ernennung eines neuen Finanzvorstands und die Rückkehr zur Einspeisevergütung in Ungarn tragen zu einem vorteilhafteren Risikoprofil für Photon Energy bei, was AlsterResearchs Empfehlung KAUFEN unterstützt. Die vollständige Analyse ist abrufbar unter https://www.research-hub.de/companies/Photon%20Energy%20NV





