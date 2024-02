Brüssel (www.anleihencheck.de) - Der weltweite Wirtschaftsausblick für das Jahr 2024 ist durch zwei Faktoren geprägt: wirtschaftliche Widerstandsfähigkeit auf der einen Seite und sich verändernde Herausforderungen auf der anderen, so Nadège Dufossé, Head of Asset Allocation bei Candriam.Während das robuste Wachstum in den USA einen eindrucksvollen Präzedenzfall bilde, müssten Anleger in der Eurozone aufgrund des vorsichtigen Aufschwungs Ausdauer beweisen. Die Zentralbanken, allen voan die US-Notenbank (FED) und die Europäische Zentralbank (EZB), seien bei der geldpolitischen Lockerung zu einem vorsichtigen Ansatz übergegangen. Vor diesem Hintergrund sei bei der Kapitalanlage ein geduldiger Ansatz geboten. ...

