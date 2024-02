Hannover (www.anleihencheck.de) - Der Primärmarkt kühlte sich nach den starken Emissionswochen zum Jahresstart zuletzt merklich ab, so Dr. Frederik Kunze und Lukas Kühne von der NORD/LB in einer aktuellen Ausgabe von "Covered Bond & SSA View".So sei in der zweiten Hälfte der vergangenen Handelswoche lediglich eine frische Benchmark platziert worden. Mit der Banco BPI sei ein weiterer Emittent aus Portugal auf die Investoren zugegangen. Die Vermarktungsphase sei für den Covered Bond (ISIN PTBPIZOM0035/ WKN A3LU0T) mit einem Volumen von EUR 500 Mio. (WNG; 6,1y) bei einer Guidance von ms +70 Bp area gestartet. Nach Schließung der Bücher hätten Gesamtorders im Wert von EUR 2,9 Mrd. und ein Reoffer-Spread von ms +64 Bp (NIP: +4 Bp) realisiert werden können. ...

Den vollständigen Artikel lesen ...