Frankfurt (www.fondscheck.de) - Die Tech-Begeisterung im ETF-Handel hält an, so die Deutsche Börse AG."Wir sehen bei Technologie-ETFs Käufe ohne Ende", melde etwa Andreas Schröer von Lang & Schwarz. Extrem gefragt: Der iShares S&P 500 Information Technology (ISIN IE00B3WJKG14/ WKN A142N1) und der Xtrackers Artificial Intelligence & Big Data (ISIN IE00BGV5VN51/ WKN A2N6LC). Die ETFs würden allein seit Jahresanfang auf ein Kursplus von jeweils 11 Prozent kommen, auf Dreijahressicht seien es 20 Prozent und 13 Prozent im Jahr. Ebenfalls beliebt: Der VanEck Crypto and Blockchain Innovators (ISIN IE00BMDKNW35/ WKN A2QQ8F). "Alles geht derzeit in Tech-ETFs, bei den großen Indices wie MSCI World sehen wir etwas weniger", meine Schröer sogar. ...

