Die Zukunft von Microsoft steht voll und ganz unter dem Zeichen der Künstlichen Intelligenz (KI), wofür der Software-Gigant auch gerne viel Geld in die Hand nimmt. Erst vor Kurzem überraschte das Unternehmen viele Beobachter mit der Ankündigung, 3,3 Milliarden Euro in Deutschland investieren zu wollen. Nun hat man auch andere Länder in Europa ins Visier genommen.Anzeige:Wie einem Artikel der "Berliner Morgenpost" zu entnehmen ist, plant Microsoft (US5949181045) eine Investition von 1,95 Milliarden Euro in Spanien und verfolgt ...

