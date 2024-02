© Foto: Alexander Ryumin - picture alliance/dpa/TASS



Danone will offenbar sein Russland-Geschäft mit Milch- und Pflanzenprodukten für 17,7 Milliarden Rubel an einen Geschäftsmann mit tschetschenischen Verbindungen verkaufen. Die Aktie zeigt sich davon bisher unbeeindruckt.Einem Bericht der Financial Times zufolge steht Danone kurz davor, sein Russland-Geschäft mit Milch- und Gemüseprodukten zu verkaufen. Käufer ist ein Geschäftsmann mit Verbindungen zu Tschetschenien, dem das Unternehmen Vamin Tatarstan unter der Leitung von Mintimer Mingasow gehört. Für einen Kaufpreis von 17,7 Milliarden Rubel (umgerechnet 180 Millionen Euro) soll Mingasows Unternehmen die Kontrolle über die Aktivitäten von Danone in Russland übernehmen. Es ist vorgesehen, …