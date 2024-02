Laramide Resources: Bohrprogramm 2023 findet neue mineralisierte Uranzonen

Anzeige / Werbung

Es zeigt sich, das auf dem Uranprojekt Westmoreland großes Erweiterungspotenzial besteht.

Laramide Resources (TSX: LAM, FSE: L4RA, WKN: A1H8DW) hat jetzt die Auswertungen zu sämtlichen im Jahr 2023 in Australien abgeteuften Bohrlöchern erhalten und ist damit nun in der Lage, die neuen Daten auszuwerten und in die weitere Explorationsplanung zu integrieren.

Gebohrt wurde im vergangenen Jahr vor allem auf der Uranlagerstätte Huarabagoo des Projekts Westmoreland. Es ist im Nordwesten der australischen Provinz Queensland gelegen. Niedergebracht wurden 13 Bohrungen, die sowohl zur Erweiterung wie auch als Infill-Bohrungen zur Bestätigung der bisherigen Ergebnisse gedacht waren.

Besonders hochgradige Ergebnisse konnten in den Bohrlöchern HB23DD002 mit 1,5 Meter mit 1.448 ppm (0,14%) Uranoxid (U3O8) in 74,5 Meter Tiefe und HB23DD004 mit 19 Meter mit 519 ppm Uranoxid in 47 Meter Tiefe ermittelt werden. Überzeugen konnte auch das Bohrloch HB23DD005. Es durchschnitt in 50 Meter Tiefe einen sechs Meter breiten Abschnitt mit 682 ppm (0,07%) Uranoxid.

Erfreulich waren auch die drei Meter mit 1.236 ppm (0,12%) Uranoxid, die im Bohrloch HB23DD006 in 102 Meter Tiefe durchschnitten wurden. Sehr mächtig, aber geringer vererzt war die Mineralisierung, die im Bohrloch HB23DD007 in einer Tiefe von 42 Meter durchteuft wurde. Sie enthielt einen elf Meter breiten Abschnitt, der durchschnittlich mit 747 ppm (0,07%) Uranoxid durchsetzt ist.

Bohrergebnisse des Programms aus dem Jahr 2023; Quelle: Laramide Resources

Laramide Resources kann die Lagerstätten an den Rändern vergrößern

Die dreizehn Bohrlöcher wurden im November 2023 erfolgreich abgeschlossen, wobei das Hauptziel für Laramide Resources darin bestand, Zonen zu füllen, die bereits in der Vergangenheit erbohrt worden waren, und mögliche Erweiterungen der Mineralisierung in nordöstlicher Richtung zu erproben, die über den Bereich der bestehenden Ressource hinausgehen.

Diese Ziele konnten eindrucksvoll erreicht werden, denn alle 13 Bohrungen durchschnitten mehrere Mineralisierungszonen mit über 100 ppm Uranoxid, wobei einige Zonen Gehalte von über 1,0 Prozent U3O8 aufweisen. Die Uranmineralisierung befindet sich in der Sandsteineinheit Westmoreland, die an das intrusive mafische Redtree-Dyke-System angrenzt.

Die hochgradige Mineralisierung, die bei Huarabagoo entdeckt wurde, könnte deshalb schon bald vor einer Neubewertung stehen, denn die von Laramide Resources durchgeführten Infill-Bohrungen erhöhen das Vertrauen in die Kontinuität der Lagerstätte.

Infill-Bohrungen bestätigen die Kontinuität der Lagerstätte

Dabei weisen die Bohrlöcher an einzelnen Stellen sehr enge Abstände von weniger als 50 Meter auf. Nun muss die exakte Auswertung der neuen Bohrdaten zeigen, ob die aktuelle Ressource von 5,8 Millionen Pfund mit 0,109 Prozent Uranoxid in der abgeleiteten Kategorie und weiteren 2,7 Millionen Pfund mit 0,083 Prozent U3O8 in der angezeigten Kategorie erweitert bzw. hochgestuft werden kann.

Darüber hinaus wurden von Laramide Resources einige Bohrungen 200 Meter nordöstlich der derzeit modellierten Zonen niedergebracht. Sie zeigen, dass eine Kontinuität der Mineralisierung gegeben sein könnte. Um dies abschließend zu klären, sind aber noch weitere Untersuchungen erforderlich.

Goldmineralisierung auf über 250 Meter Länge erweitert

Im Jahr 2012 war auf dem Projekt auch Goldmineralisierung identifiziert worden. Sie wollte Laramide Resources mit den Bohrungen im letzten Jahr ebenfalls bestätigen und ausdehnen. Was gut gelang, denn die Goldzone konnte durch die Bohrlöcher HB23DD002 bis 007 in Streichrichtung auf über 250 Meter ausgedehnt werden.

Im Bohrloch HB23DD002 wurde in nur 15 Meter Tiefe ein 1,0 Meter breiter Abschnitt mit 0,90 g/t Gold durchschnitten. Zwei Meter mit 3,10 g/t Gold durchteufte der Bohrer in 56 Meter Tiefe und in 74,5 Meter Tiefe wurde ein dritter Goldmineralisierungsabschnitt mit 0,31 g/t Gold über 1,5 Meter lokalisiert.

Acht Meter mit durchschnittlich 0,84 g/t Gold durchschnitt Laramide hingegen im Bohrloch HB23DD004 in 47 Meter Tiefe und weitere 9,55 Meter mit 0,53 g/t Gold in 56,45 Meter Tiefe.

Zwar konzentriert sich Laramide Resources weiterhin auf das Uran, doch die auf dem Projekt gefundenen Gold- und Vanadiummineralisierungen sind so mächtig und attraktiv, dass auch sie weiterhin beobachtet werden. Im Vordergrund steht dabei wie Präsident und CEO, Marc Henderson, erklärte, vor allem die Frage, "ob eine mögliche Aufbereitung dieser Mineralien die Wirtschaftlichkeit des Projekts auf dem Weg zur Erschließung verbessern wird."

Die Bohrplanung für das Jahr 2024 befindet sich gerade in der Endphase. Vorgesehen ist, mit mehreren Bohrgeräten zu arbeiten und wie im vergangenen Jahr den Schwerpunkt auf die Vergrößerung der Ressource zu legen, denn durch die Bohrungen des vergangenen Jahres ist klar, "dass es ein beträchtliches Wachstumspotenzial gibt, wodurch die Größe der Huarabagoo-Ressource verdoppelt werden könnte".

