Heilbronn (ots) -Die Unternehmensberatung GrowX Group GmbH und die Bechtle AG veranstalteten am 30. Januar 2024 den Karriere Kick in Heilbronn. Das Event fand in den Räumlichkeiten der Bechtle AG statt und brachte über 500 Schülerinnen und Schüler mit 31 führenden Unternehmen aus der Region zusammen. Die Messe zielte darauf ab, direkte Kontakte zwischen dem Nachwuchs und potenziellen Arbeitgebern zu ermöglichen sowie über Ausbildungsmöglichkeiten und Karrierechancen zu informieren.Veranstalter Lukas Häufglöckner und Alexander Wonner: "In einer Welt, die durch die Digitalisierung zunehmend effizienter wird, dürfen wir nie den menschlichen Faktor vergessen. Denn letztendlich sind es die menschlichen Verbindungen, die uns voranbringen. Der Karriere Kick hat uns eine Plattform geboten, die genau diesen menschlichen Austausch zwischen Unternehmen und jungen Talenten erleichtert und beide Seiten zusammenbringt, um gemeinsam die Zukunft zu gestalten."Das Event begann am Morgen mit einem gemeinsamen Frühstück zwischen den Unternehmensvertreter:innen und dem Veranstalter, um sich vorab über das Konzept auszutauschen und sich kennenzulernen. Nach der Begrüßung durch die Gastgeber folgten Vorträge und Diskussionen zu aktuellen Themen und Herausforderungen im Bereich der Ausbildung und Mitarbeitergewinnung. Der Fokus der Veranstaltung lag vollständig auf dem wertvollen Austausch zwischen Schülern und Unternehmen.Ziel der GrowX Group GmbH und der Bechtle AG war es, mit dem Karriere Kick in Heilbronn einen Beitrag zur lokalen Wirtschaft und zur Lösung des Fachkräftemangels zu leisten. Die Veranstaltung sollte nicht nur informieren, sondern auch inspirieren und den Grundstein für zukünftige berufliche Wege legen."Die Veranstaltung war ein voller Erfolg und wir sind stolz darauf, als Teil der dynamischen Heilbronner Startup-Szene und als neue KI-Hauptstadt Deutschlands, den Karriere Kick hier etabliert und somit einen Beitrag zur Zukunftsgestaltung unserer Region geleistet zu haben", so Lukas Häufglöckner und Alexander Wonner.Mehr Informationen zum Karriere Kick finden Sie unter: https://www.karriere-kick.de/