Hannover (www.anleihencheck.de) - Die Dynamik am SSA-Primärmarkt blieb in der vergangenen Handelswoche nach der anhaltend starken Aktivität seit Jahresbeginn unverändert hoch, Dr. Norman Rudschuck, CIIA, und Lukas-Finn Frese von der NORD/LB in einer aktuellen Ausgabe von "Covered Bond & SSA View".Insgesamt EUR 10,25 Mrd. verteilt auf sechs Emissionen von wiederum sechs unterschiedlichen Emittenten und einem kumulierten Orderbuch in Höhe von EUR 74,1 Mrd. seien seit letztem Mittwoch erfolgreich am Markt platziert worden - darunter einige Premieren im Jahr 2024. Einen Tap haben wir ebenfalls auf dem Notizzettel, so die Analysten der NORD/LB. ...

