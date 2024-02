Heute im gabb: Um 12:51 liegt der ATX mit +0.39 Prozent im Plus bei 3408 Punkten (Ultimo 2023: 3435, -0.77% ytd). Topperformer der PIR-Group sind Kapsch TrafficCom mit +2.99% auf 8.96 Euro, dahinter DO&CO mit +2.07% auf 143.1 Euro und Porr mit +2.03% auf 14.08 Euro. Zum Vergleich der DAX: 17138 (+0.40%, Ultimo 2023: 16751, 2.31% ytd). - Zahlen von Wienerberger und Kapsch TrafficCom, Research zu AT&S und Valneva- Nachlese: The Wild Gregor Rosinger und ÖNB-Direktor Thomas Steiner- Unser Robot sagt: Do&Co, Polytec, Porr auffällig; Attila Dogudan führt im CEO-Ranking- Über Zynismus und Optionsstrategien- Börsegeschichte 21.2.: VA Tech- Börse Social Depot Trading Kommentar- wikifolio Stockpicking Österreich DE000LS9BHW2: -0.29% vs. last ...

