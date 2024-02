Mit vielversprechenden Geschäftsmodellen und möglichen Blockbuster-Wirkstoffen haben diese beiden Biotech-Unternehmen bei Wall Street-Analysten gerade einen Stein im Brett. Biotech-Aktien versprechen an der Börse hohe Kursgewinne. Das zeigte sich unter anderem in Corona-Zeiten bei Unternehmen wie BioNTech oder Moderna, die mit ihren Impfstoffen durch die Decke gingen. Solche Unternehmen und Unternehmungen stehen in der Branche aber auch immer auf ...

Den vollständigen Artikel lesen ...