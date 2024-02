Outsourcing von internationalen Dienstleistungen umfasst Voice und Mobile

Erfolgreiches Outsourcing-Modell nach sechsjähriger Partnerschaft verlängert

Bestehende Vereinbarung um weitere drei Jahre verlängert

iBASIS der führende Anbieter von Kommunikationslösungen für Betreiber und digitale Akteure weltweit, und KPN, das führende Telekommunikationsunternehmen der Niederlande, haben heute bekannt gegeben, dass sie ihre Outsourcing-Vereinbarung für Sprach- und Mobilfunkdienste um drei Jahre verlängert haben.

Seit dem Verkauf durch KPN im Jahr 2019 haben sich iBASIS und sein globales Team dafür eingesetzt, KPN erstklassige Dienstleistungen anzubieten und dabei die Konzernkonsolidierungs- und Skalierungsstrategie des Eigentümers Tofane Global zu nutzen. Kostenstabilität, Kapazitätsplanung und Betrugsprävention haben entscheidend dazu beigetragen, das Verkehrswachstum des niederländischen Betreibers aufrechtzuerhalten.

Die Vertragsverlängerung unterstreicht den Erfolg des iBASIS-Modells und der langfristigen Beziehung bei der Bewältigung des internationalen Verkehrswachstums von KPN, einschließlich der IPX-Kooperation zur Bewältigung des starken Anstiegs des mobilen Datenverkehrs. iBASIS meldet einen Zuwachs des Diameter-Verkehrs von 80 im Vergleich zum Vorjahr, was KPN in die Lage versetzt hat, seinen Abonnenten zuverlässige Hochgeschwindigkeits-Datenroamingdienste anzubieten. Die Skalierbarkeit des Netzwerks war entscheidend für die Bewältigung der explosionsartigen Nachfrage nach mobilem 4G- und 5G-Datenroaming, einschließlich der Verkehrsspitzen, die sich aus dem Anstieg der M2M-Verbindungen ergeben.

"iBASIS ist seit sechs Jahren ein zuverlässiger Partner von KPN, der unsere internationalen Sprach- und Mobilfunkdienste verwaltet. Wir nutzen ihr Konsolidierungsmodell und ihre Größenvorteile und lagern fast 100 unseres Sprachgeschäfts an iBASIS aus. Das Partnerprogramm von iBASIS ist darauf ausgerichtet, Qualität, Transparenz und verwertbare Geschäftseinblicke zu liefern", so Michel van Wissen, Exekutiver Vizepräsident, Großhandel, KPN. "Wir haben unsere Partnerschaft um weitere drei Jahre verlängert. Wir sind begeistert von den bisherigen Erfolgen und den Innovationen, die iBASIS bei der Bewältigung der aktuellen und zukünftigen Herausforderungen der Anbieter zeigt."

Die Auslagerung der internationalen Sprach- und Mobilfunkdienste ermöglicht es KPN, sich auf sein Einzel- und Großhandelsgeschäft sowie auf die mit der Entwicklung dieser Segmente verbundenen Technologieinitiativen zu konzentrieren.

"Wir haben eine starke und für beide Seiten vorteilhafte Beziehung zu KPN bei Sprach- und Mobilfunkdiensten", fügte Edwin van Ierland, Geschäftsführer, iBASIS Voice Mobile Data, hinzu. Wir sind mehr als nur ein Lieferant; wir sind ein Wachstumspartner. Als solcher sind wir sehr motiviert, KPN dabei zu helfen, unsere globale Plattform und unsere Fähigkeiten voll auszuschöpfen. Die Vertragsverlängerung unterstreicht unsere ausgezeichnete Beziehung, die auf Transparenz und offener Kommunikation basiert. Sie ist ein weiterer Beweis dafür, dass das von KPN gewählte Outsourcing-Modell äußerst effektiv ist."

"Die dreijährige Verlängerung durch KPN ist eine Anerkennung der bisherigen und zukünftigen Exzellenz von iBASIS/Tofane dank unserer einzigartigen Mischung aus Größe, Innovation und Unternehmertum ," sagte Alexandre Pébereau, Konzerngeschäftsführer und Gründer, Tofane Global . "Unsere Leistung wird erneut von ROCCO als Top Tier One International Voice Carrier*, Telegeography Fourth Voice Carrier** und First Independent Carrier anerkannt."

2023 wurde iBASIS von 227 Mobilfunknetzbetreibern als Tier One International Voice Carrier für Performance, Performance+, Leadership, General Rating und Overall Rating eingestuft, mit den höchsten Ergebnissen für Global Presence, Local Expertise, R&D Investment, Trusted, Innovative, Dynamic und Enabler.*

Über iBASIS

iBASIS ist der führende Anbieter von Kommunikationslösungen, der es Betreibern und digitalen Akteuren auf der ganzen Welt ermöglicht, Leistung zu erbringen und sich zu verändern. iBASIS ist der erste unabhängige Kommunikationsspezialist und Tier-One-IPX-Anbieter mit mehr als 800 LTE-Destinationen. iBASIS bedient heute mehr als 1.000 Kunden an 28 Standorten weltweit. iBASIS optimiert die globale Konnektivität, Qualität und Sicherheit, damit Kunden eine hohe Rendite für Sprache, SMS A2P Messaging, mobile Daten, 5G-Roaming und IoT erzielen.

Über KPN

KPN ist seit fast 140 Jahren der führende Anbieter von Telekommunikations- und IT-Dienstleistungen in den Niederlanden. Jeder in den Niederlanden nutzt das KPN-Netz täglich, entweder direkt oder indirekt, von den Hochgeschwindigkeits-Glasfasernetzen im Boden bis hin zu den Zahlungskartenautomaten in Geschäften oder den Matrix-Tafeln über den Autobahnen. Über das niederländische Netz, in das KPN durch den Ausbau von Glasfasern und die Einführung neuer Technologien wie dem 5G-Mobilfunknetz kontinuierlich investiert, versorgt KPN Privat- und Geschäftskunden mit Diensten für Telefonie, Daten, Fernsehen, Internet-of-Things, Cloud, Arbeitsplatz und Sicherheit. KPN verfügt über ein offenes Netz, in dem auch andere Anbieter Dienste anbieten. Weitere Informationen finden Sie unter www.kpn.com

