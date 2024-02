Das Start-up Enzo, das auch als Assekuradeur aktiv ist, bringt einen neuen Wohngebäudeversicherungstarif auf den Markt. Der Tarif ist mit einem intelligenten Wassersensor kombiniert, der Leitungslecks früh erkennt. So sollen Leitungswasserschäden reduziert werden. Das Heidelberger Technologie-Startup Enzo geht mit einer Wohngebäudeversicherung an den Markt und verbindet diese mit einem smarten Wassersensor. Dieser IoT-Sensor kann in jedem Wohngebäude vom Kunden einfach an der Hauptwasserleitung ...

Den vollständigen Artikel lesen ...