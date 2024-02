Die Rosinger Group unterstützt derzeit drei Unternehmen bei der Konzipierung und Strukturierung des geplanten Konzernbaus und den gesamten weiteren Prozess bis zum Listing der jeweiligen Aktie im direct market plus oder direct market der Wiener Börse. Die Erstnotizen der drei Unternehmen werden laut Rosinger Group an unterschiedlichen Terminen in der zweiten Jahreshälfte 2024 angestrebt. Alle drei Börsenkandidaten entstammen etablierten und bekannten mittelständischen Unternehmensgruppen. Zwei Börsenkandidaten haben ihren Sitz in Österreich und einer in Italien. Die Namen der Unternehmen sollen im Zuge gesonderter Pressemeldungen im Jahresverlauf bekannt gegeben werden, wie es heißt. Die Rosinger Group hat mitunter zuletzt Unternehmen wie die RWT ...

