Was ist, wenn die Tagesgeld-Zinsen und die Festgeld-Zinsen doch gar nicht so schnell sinken, wie gedacht? Warum Experten davon ausgehen, dass die Zinsen länger hoch bleiben und was das für Sparer beim Tagesgeld und Festgeld bedeutet. Alle gehen davon aus, dass die Zentralbanken die Zinsen schnell senken werden und dass damit auch die Spar-Zinsen für Tagesgeld und Festgeld rasch sinken. Doch bislang bleiben die Zinsen auf hohem Niveau. Und es gibt ...

Den vollständigen Artikel lesen ...