Scoutbee Discovery lässt sich in SAP® Ariba® Sourcing integrieren und ermöglicht eine mühelose, KI-gestützte Lieferantenidentifizierung und -beschaffung, die die strategischen Ziele der Kunden schneller voranbringt

Scoutbee, eine führende KI-gestützte Plattform zur Lieferantenerkennung und -suche, gab heute bekannt, dass Scoutbee Discovery jetzt eine von SAP unterstützte App ist, die im SAP® Store online erworben werden kann. SAP-unterstützte Apps sind eine Kategorie von Lösungen aus dem Partner-Ökosystem von SAP, die Kunden dabei helfen, bestgeführte, intelligente Unternehmen zu werden. Unterstützte Apps sollen einen Mehrwert mit gewünschten Ergebnissen liefern.

"Widerstandsfähigkeit, Kostensenkung, betriebliche Effizienz und verantwortungsvolle Geschäftspraktiken stehen in diesem Jahr ganz oben auf der Agenda vieler Beschaffungsteams. KI ist eine unschätzbare Technologie, die Unternehmen dabei hilft, die besten Lieferanten zu finden und ihre Lieferbasis zu optimieren, um diese Ziele zu erreichen", sagte Gregor Stühler, CEO und Mitbegründer von Scoutbee. "Scoutbee Discovery hat den Status einer von SAP unterstützten App erreicht und unterstreicht damit unser Engagement, die Beschaffungsteams von Unternehmen mit den richtigen Tools auszustatten, um das voranzutreiben, was für ihr Unternehmen am wichtigsten ist. Wir sind begeistert, dass wir unsere Partnerschaft mit SAP ausbauen können und freuen uns darauf, gemeinsam Innovationen im Bereich KI zu entwickeln, um den Wert für weitere Unternehmen zu steigern."

SAP-unterstützte Apps sind von SAP mit zusätzlicher Sicherheit, gründlichen Tests und Messungen anhand von Benchmark-Ergebnissen zertifiziert.

Die KI-gesteuerten Funktionen von Scoutbee zur Ermittlung von Lieferanten ermöglichen es Unternehmen, schnell und mühelos qualifizierte Lieferanten zu identifizieren, die bestimmte Kriterien erfüllen und strategische Geschäftsziele wie Risikomanagement, Nearshoring-Strategien, Umwelt-, Sozial- und Governance-Initiativen (ESG) sowie Initiativen zur Förderung von Vielfalt, Gleichberechtigung und Integration (DE&I) und vieles mehr unterstützen. Unternehmen, die einen Beschaffungsevent in SAP Ariba Sourcing durchführen, können schnell neue Lieferanten aus Scoutbee abrufen, die wichtige Kriterien in Bezug auf Kosten, Risiko, Nachhaltigkeit und Vielfalt erfüllen, und diese Lieferanten direkt in die Beschaffungsveranstaltung aufnehmen.

Der Status der von SAP unterstützten App erweitert die Partnerschaft von Scoutbee mit SAP, bei der die Funktionen von Scoutbee Discovery in SAP Ariba Sourcing integriert wurden.

"Ökosystem-Innovationen sind für die Vision der SAP und die Bereitstellung des intelligenten Unternehmens für SAP-Kunden unerlässlich", sagte Darryl Gray Global Vice President, Software Partner Solution Monetization and Success bei SAP. "Wir freuen uns, dass Scoutbee für Scoutbee Discovery den Status einer von SAP unterstützten App erhalten hat. Partner wie Scoutbee sind in der Lage, uns bei der Umsetzung einer Cloud-first-Strategie mit integrierten Innovationen zu unterstützen, die nachweislich einen Mehrwert bieten und gleichzeitig die wichtigsten geschäftlichen Herausforderungen lösen."

Die Scoutbee Discovery-Lösung können Sie im SAP Store, dem digitalen Marktplatz für Lösungen von SAP und seinen Partnern, entdecken und kaufen. Der SAP Store bietet Kunden Echtzeit-Zugriff auf mehr als 2.300 innovative Lösungen von SAP sowie auf Partnerlösungen, die ihre SAP-Anwendungen ergänzen und erweitern und so die digitale Transformation ihres Unternehmens ermöglichen.

Während des SAP Spend Connect Virtual Innovation Day am 22. Februar 2024 wird Scoutbee an einer Podiumsdiskussion teilnehmen, um die Möglichkeiten der KI im Bereich der Beschaffung und des Ausgabenmanagements zu diskutieren. Die Diskussion wird live aus Waldorf, Deutschland, gestreamt. Weitere Einzelheiten erfahren Sie hier.

Erfahren Sie mehr über die Scoutbee Intelligence Platform.

Über Scoutbee Better Data. Better Decisions. Better World.

Scoutbee sorgt für bessere Geschäftsergebnisse, indem es Unternehmen umsetzbare Erkenntnisse liefert, die sie zur Perfektionierung der Lieferbasis und zur Förderung strategischer Initiativen wie Risikomanagement, ESG und Innovation benötigen. Die Scoutbee Intelligence Platform (SIP) nutzt Graphentechnologie sowie prädiktive und präskriptive Analysen, um eine ganzheitliche Lieferantensicht zu liefern, die der Beschaffung hilft, sichere Lieferantenentscheidungen zu treffen, die funktionsübergreifende Effizienz zu steigern und ihre bestehenden Technologieinvestitionen zu optimieren. Die KI-gestützte Datengrundlage von Scoutbee verbindet Teams mit jedem Datenpunkt intern, extern, von Dritten und mehr und jeder Datenkombination, die für die Orchestrierung einer belastbaren, wettbewerbsfähigen und nachhaltigen Lieferbasis erforderlich ist.

Scoutbee ist ein globales Unternehmen mit Mitarbeitern aus über 20 Ländern. Erfahren Sie mehr auf scoutbee.com und folgen Sie uns auf LinkedIn und YouTube.

SAP und andere hier erwähnte SAP-Produkte und -Dienstleistungen sowie die entsprechenden Logos sind Marken oder eingetragene Marken der SAP SE in Deutschland und anderen Ländern. Weitere Informationen und Hinweise zu Marken finden Sie unter https://www.sap.com/copyright.

Die Ausgangssprache, in der der Originaltext veröffentlicht wird, ist die offizielle und autorisierte Version. Übersetzungen werden zur besseren Verständigung mitgeliefert. Nur die Sprachversion, die im Original veröffentlicht wurde, ist rechtsgültig. Gleichen Sie deshalb Übersetzungen mit der originalen Sprachversion der Veröffentlichung ab.

Originalversion auf businesswire.com ansehen: https://www.businesswire.com/news/home/20240221292898/de/

Contacts:

Für weitere Informationen, nur für die Presse:

Elle Lynott (U.S.)

Corporate Ink für Scoutbee

scoutbee@corporateink.com

+1 617.969.9192

Val De Oliveira (Europe)

Scoutbee

val.deoliveira@scoutbee.com

+49 160 1406520