Usha Resources erweitert Lithium-Pegmatit-Projekt White Willow auf 27 km

Anzeige / Werbung

Usha Resources arbeitet hart daran, sein Lithium-Hartgesteinprojekt White Willow voranzubringen.

Usha Resources Ltd. (TSXV: USHA / FWB: JO0), entwickelt sein Lithium-Vorzeigeprojekt White Willow ungeachtet des schlechten Börsenumfelds für Lithium-Juniors systematisch weiter. Die Geologen von Usha haben lange nach dem üblichen Saisonende insgesamt zehn Wochen auf dem Lithium-Pegmatit-Projekt White Willow 170 km westlich von Thunder Bay (Ontario) gearbeitet.

Sie konnten dabei detaillierte Karten anfertigen und 727 Stichproben entnehmen. Das Unternehmen will die neuen Ziele ebenso wie die bereits bekannten zehn Pegmatitziele im Zuge seines ersten Bohrprogramms im Frühjahr durch Bohrungen testen. Zu den ausgewählten Spitzenergebnissen aus den bisher identifizierten Zielen zählen bis zu 0,5 % Li2O (2.310 ppm), 1.833 ppm Cäsium, 120.000 ppm Tantal und 4.100 ppm Rubidium.

Der Schwerpunkt der Geologen lag darauf, den Lithium-Cäsium-Tantal ("LCT")-Pegmatitschwarm Bingo für Bohrungen vorzubereiten und den LCT-Pegmatit-Schwarm Maple Leaf weiter zu bewerten. Durch die Erkundung vor Ort ist es gelungen, die bestehende 25 km lange Streichlänge der fraktionierten Pegmatite um rund 2 km weiter nach Westen zu erweitern (Abbildung 1).

Die vorläufige Auswertung von Pfadfinderelementen auf Bingo weist einige besonders auffällige chemische Signaturen mit vielversprechenden Korrelationen von Niob (Nb) und Tantal (Ta) bzw. Kalium (K) und Rubidium (Rb) auf. Das K/Rb-Verhältnis ist ein wichtiges Instrument zur Ermittlung potenziell spodumenhaltiger Erzgänge. Werte unter 30 sind ein Hinweis auf Seltenerdmetall-Pegmatite bzw. unter 20 auf Pegmatite des Spodumen-Untertyps. Die Werte bei Bingo lagen bei K/Rb~20; Nb/Ta <1; 4.100ppm Rb; und 954 ppm Cs. Ein weiteres Kriterium für spodumenhaltige Erzgänge ist der Grad ihrer Fraktionierung. Sowohl Bingo wie auch Maple Leaf erreichen hier hohe Werte.

Karte des Konzessionsgebiets White Willow mit der Ausdehnung des Pegmatitschwarms. Das Unternehmen konnte das potenzielle Streichen des LCT-Pegmatit-Trends erfolgreich auf etwa 27 km erweitern, welches an beiden Enden noch offen ist.

Deepak Varshney, CEO von Usha Resources, kommentierte: "Wir sind von den Ergebnissen der jüngsten Phase der Feldarbeiten auf White Willow begeistert. Mit zehn bestehenden primären Zielgebieten, die bereits entlang unseres über 27 Kilometer langen Trends identifiziert wurden, glauben wir, dass Phase 3 wesentlich zur Abgrenzung zusätzlicher Ziele für unser geplantes erstes Bohrprogramm mit 4.000 Metern beitragen wird. Die bisherigen Ergebnisse bestätigen uns in unserer Überzeugung, dass Willow ein Vorzeigeprojekt ist, in dem die nächste große Lithiumentdeckung in Ontario stattfinden wird."

Repräsentative Strukturen aus den Pegmatiten von Bingo. Die weiße Farbe des Berylls weist auf einen hohen Cs-Gehalt hin und deutet auf die Kristallisierung in einem hochentwickelten Pegmatit hin.

Fazit: Anders als viele Wettbewerber im Lithium-Sektor verfolgt Usha die Entwicklung seines Lithium-Pegmatit-Projekts White Willow hartnäckig weiter. Die Geologen haben sogar "Überstunden" gemacht. Zwar befindet sich das Projekt noch in einer frühen Phase, aber die neu gewonnenen Daten mit auffälligen Pfadfinderelementen sind - besonders in den Augen von Fachleuten - bedeutend. Die Pegmatite bei Bingo weisen viele strukturelle Ähnlichkeiten mit spodumenhaltigen Pegmatiten in Ontario auf. Die Streichlänge von White Willow beträgt inzwischen 27 Kilometer. Zum Vergleich: das bekannte Projekt Corvette von Patriot Battery Metals erstreckt sich über einen Trend von rund 20 Kilometern. Auch wenn es im Moment niemanden zu interessieren scheint: Usha liefert gute Arbeit ab. Nicht vergessen werden sollte, dass Usha auch noch ein Lithium-Sole-Projekt in Nevada besitzt. Der Markt bewertet alles zusammen dennoch nur mit 2,9 Mio. CAD bei derzeit 0,05 CAD pro Aktie. Im jüngsten Quartalsbericht zum September 2023 wies das Unternehmen rund 750.000 CAD an liquiden Mitteln auf. Seitdem hat das Unternehmen nochmals 100.000 CAD in einer Platzierung aufgenommen.

Jetzt die wichtigsten Rohstoff-News direkt ins Postfach!

Oder folgen Sie Goldinvest.de auf LinkedIn

Risikohinweis: Die GOLDINVEST Consulting GmbH bietet Redakteuren, Agenturen und Unternehmen die Möglichkeit, Kommentare, Analysen und Nachrichten auf http://www.goldinvest.de zu veröffentlichen. Diese Inhalte dienen ausschließlich der Information der Leser und stellen keine wie immer geartete Handlungsaufforderung dar, weder explizit noch implizit sind sie als Zusicherung etwaiger Kursentwicklungen zu verstehen. Des Weiteren ersetzten sie in keinster Weise eine individuelle fachkundige Anlageberatung und stellen weder ein Verkaufsangebot für die behandelte(n) Aktie(n) noch eine Aufforderung zum Kauf oder Verkauf von Wertpapieren dar. Es handelt sich hier ausdrücklich nicht um eine Finanzanalyse, sondern um werbliche / journalistische Texte. Leser, die aufgrund der hier angebotenen Informationen Anlageentscheidungen treffen bzw. Transaktionen durchführen, handeln vollständig auf eigene Gefahr. Es kommt keine vertragliche Beziehung zwischen der der GOLDINVEST Consulting GmbH und ihren Lesern oder den Nutzern ihrer Angebote zustande, da unsere Informationen sich nur auf das Unternehmen beziehen, nicht aber auf die Anlageentscheidung des Lesers.

Der Erwerb von Wertpapieren birgt hohe Risiken, die bis zum Totalverlust des eingesetzten Kapitals führen können. Die von der GOLDINVEST Consulting GmbH und ihre Autoren veröffentlichten Informationen beruhen auf sorgfältiger Recherche, dennoch wird jedwede Haftung für Vermögensschäden oder die inhaltliche Garantie für Aktualität, Richtigkeit, Angemessenheit und Vollständigkeit der hier angebotenen Artikel ausdrücklich ausgeschlossen. Bitte beachten Sie auch unsere Nutzungshinweise.

Gemäß §34b WpHG und § 48f Abs. 5 BörseG (Österreich) möchten wir darauf hinweisen, dass die GOLDINVEST Consulting GmbH und/oder Partner, Auftraggeber oder Mitarbeiter der GOLDINVEST Consulting GmbH Aktien der Usha Resources hält und somit ein Interessenskonflikt besteht. Die GOLDINVEST Consulting GmbH behält sich zudem vor, jederzeit Aktien des Unternehmens zu kaufen oder verkaufen. Darüber hinaus besteht zwischen Usha Resources und der GOLDINVEST Consulting GmbH ein Vertragsverhältnis, das beinhaltet, dass die GOLDINVEST Consulting GmbH über Usha Resources berichtet. Dies ist ein weiterer, eindeutiger Interessenkonflikt.

Jetzt den vollständigen Artikel lesen

Enthaltene Werte: CA91735H1038