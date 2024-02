Boston (ots/PRNewswire) -Nasuni's Essential Data Intelligence und Fit for AI Framework organisiert, kuratiert und erlaubt geschäftskritische Einblicke für UnternehmenNasuni, eine führende hybride Cloud-Speicherlösung, kündigte heute Nasuni IQ an: Neue Data Intelligence-Funktionen, welche Unternehmen bei der Verwaltung, Bewertung und Vorbereitung ihrer unstrukturierten Daten auf künstliche Intelligenz (KI) unterstützen. Mit Nasuni IQ können Unternehmen Muster schnell erkennen, proaktive Entscheidungen über Daten treffen und die Bereitstellung intelligenter Erkenntnisse ermöglichen.Da die Menge an unstrukturierten Daten im Unternehmen weiter zunimmt, ist eine umfassende Datenverwaltungsstrategie für Unternehmen, die KI nutzen möchten, zu einem der wichtigsten Anliegen geworden. Laut Gartner werden große Unternehmen ihre Kapazität für unstrukturierte Daten bis 2028 verdreifachen. Da ein Großteil des geistigen Eigentums eines Unternehmens in unstrukturierten Daten gespeichert ist, ist die Erschließung dieses Potenzials von entscheidender Bedeutung. In vielen Unternehmen sind diese Daten in alten Speichersilos vergessen worden.Die Nasuni File Data Platform unterstützt die nächste Generation von Dateninitiativen, indem sie unstrukturierte Daten in einem einzigen globalen Namespace konsolidiert. Darüber hinaus kann Nasuni Unternehmen mit seinen Professional Services-Angeboten dabei helfen, ihre alte NAS-Infrastruktur schnell und effizient abzulösen.Mit Nasuni IQ erhalten Nutzer der Plattform nun Zugang zu den folgenden neuen Funktionen:- Bessere Sichtbarkeit und Einblicke: Verschaffen Sie sich einen umfassenden Überblick über die verteilte Nasuni-Dateidateninfrastruktur mit Dashboards und Überwachungsfunktionen, die einen detaillierten Überblick über alle Benutzeraktivitäten, Nutzungsmuster und den Verbrauch bieten.- Proaktives Datenmanagement: Antizipieren Sie den Speicherbedarf, ermitteln Sie potenzielle Engpässe und implementieren Sie Datenverwaltungsrichtlinien, um eine effiziente Ressourcenzuweisung zu gewährleisten.- Datenkuration für KI: Zusätzliches Tool zur Kuratierung unstrukturierter Daten, um erweiterte Analysen und KI-Initiativen zu unterstützen."Da immer mehr Unternehmen auf KI und fortschrittliche Analysen setzen, um sich einen Wettbewerbsvorteil zu verschaffen, wird das Verständnis und die Verwaltung der Daten, die diese Tools speisen, ein entscheidender Erfolgsfaktor", sagt Russ Kennedy, Chief Product Officer bei Nasuni. "Die Datenplattform von Nasuni konsolidiert Datensilos in einem Cloud-Objektspeicher und bietet Unternehmen dann die notwendige Transparenz und den Einblick, um Daten für die nächste Generation von Intelligenz-Tools zu nutzen."Nasuni IQ wird als Teil der Nasuni File Data Platform ausgeliefert und unterstützt Nasunis übergreifendes Fit for AI-Framework, das Kunden dabei unterstützt, ihre Datenstrategie auf den Einsatz von KI vorzubereiten. Nasuni IQ ermöglicht es Kunden, schnell von einer Reihe wichtiger Funktionen zu profitieren, darunter:- Fit for AI Bewertung: Bewerten Sie die Datenlandschaft ihres Unternehmens, verstehen Sie die Verbrauchsmuster und sorgen Sie dafür, dass die Daten KI-fähig sind.- Dateiverbrauchsanalyse: Verfolgen Sie Nutzungs- und Zusammenarbeitsmuster von Benutzern, Abteilungen, Dateitypen, Volumen und mehr. Verschaffen Sie sich einen Überblick, um den Speicher zu optimieren, Kapazitäten zu planen und Verbrauch basierte Kalkulationen zu erleichtern.- Qualität: Überwachen Sie die Performance der Systemkomponenten, um Ressourcenkonflikte und Kapazitätsgrenzen proaktiv zu erkennen, damit Administratoren vorbeugende Maßnahmen ergreifen können.- Forensik: Führen Sie historische Analysen über Datei-, Benutzer- oder Anwendungsaktivitäten bei der Fehlerbehebung oder der Untersuchung von sicherheitsrelevanten Ereignissen durch.- Berichterstattung: Nutzen Sie automatisierte Berichte und Dashboards, um technischen und geschäftlichen Anwendern wertvolle Informationen zu liefern."Das rasche Aufkommen der KI-Technologie veranlasst Unternehmen zu prüfen, wie sie unstrukturierte Daten zu ihrem Vorteil nutzen können", so Scott Sinclair, Practice Director of Cloud, Infrastructure, and DevOps bei ESG. "Nasuni IQ ist eine leistungsstarke neue Lösung, um die Datenermittlung zu unterstützen und Unternehmen zu ermöglichen, kritische Kurationen durchzuführen, die vor der Freigabe von Geschäftsdaten für KI-Dienste und Sprachmodellen erfolgen sollte. Die Nasuni File Data Platform ermöglicht es Unternehmen, disparate Datensilos zu konsolidieren, was die Verwaltung radikal vereinfacht, und Nasuni IQ optimiert diese Speicherressource für eine sichere, effektive Datenaufbereitung für KI-gesteuerte Erkenntnisse.""Nasuni IQ hat sich zu einem wertvollen Werkzeug für die Überwachung unserer Dateidaten entwickelt", sagt Rob Ruggiero, Global Infrastructure Architect bei SGSCO. "Die intuitiven Funktionen ermöglichen es uns mühelos die aktivsten Benutzer zu unterstützen, dynamische Verzeichnisse zu überwachen und wertvolle Einblicke in Dateiinteraktionen zu gewinnen. Die Möglichkeit, Hotspots zu identifizieren und Dateibewegungen zu verfolgen, hat unsere Effizienz verbessert und ermöglicht dass wir die Muster unserer Daten visualisieren konnten. Nasuni IQ erweist sich als zuverlässiger Verbündeter für alle, die eine praktische Effizienzsteigerung bei der Überwachung von Dateifreigaben suchen."Die Markteinführung folgt auf ein weiteres erfolgreiches Jahr für Nasuni in 2023, in dem ein Wachstum von 46 Prozent bei Neukundenbuchungen und einer Umsatzbindung von 118 Prozent verzeichnet wurde.Weitere Informationen über Nasuni IQ finden Sie hierÜber NasuniNasuni ist eine führende hybride Cloud-Speicherlösung, die Unternehmenswachstum durch mühelose Skalierbarkeit, integrierte Sicherheit und schnelle Edge-Performance mit einer einzigartigen Cloud-nativen Architektur unterstützt. Die Nasuni File Data Platform liefert Geschäftsexzellenz durch Konsolidierung von NAS und Backup, sowie die Beseitigung von Datensilos. Nasuni's Lösung vereinfacht die Datenverwaltung und bietet Flexibilität, ohne dass Anwendungen oder Betriebsabläufe geändert werden müssen. Integrierte Sicherheitsfunktionen bieten proaktiven Schutz und schnelle Wiederherstellung, um das Risiko von schwerwiegenden Auswirkungen eines Ransomware-Angriffs oder anderer Krisen drastisch zu minimieren. Der synchronisierte Zugang zu Dateidaten an jedem Ort gewährleistet Produktivität und unterstützt Remote Work und hybrides Arbeiten. Durch die Nutzung von Objektspeicherung werden Daten konsolidiert und für Content-Intelligence-Tools sowie KI-Workflows optimiert.Unternehmen auf der ganzen Welt verlassen sich auf Nasuni, darunter Marktführer in den Bereichen Fertigung, Bau, Energie, Verbrauchsgüter, sowie der öffentliche Sektor. Der Firmensitz von Nasuni befindet sich in Boston, Massachusetts in den USA, das Unternehmen stellt Dienstleistungen in über 70 Ländern bereit. Weitere Informationen finden Sie unterwww.nasuni.com.Social-Media-LinksTwitter: http://www.twitter.com/nasuniLinkedIn: https://www.linkedin.com/company/nasuniBlog: http://www.nasuni.com/blogMedienkontakt:GB/Europa: Maria LoupaWaters AgencyTelefon: +44 (0)7591 004 738E-Mail: nasunipr@watersagency.comLogo - https://mma.prnewswire.com/media/1841258/Nasuni_Logo_2015_High_Resolution_Logo_Logo.jpgView original content:https://www.prnewswire.com/de/pressemitteilungen/nasuni-bringt-nasuni-iq-auf-den-markt-um-datensilos-fur-ki-dienste-vorzubereiten-302066387.htmlOriginal-Content von: Nasuni, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.ch/de/pm/100070221/100916250