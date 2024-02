Arbon (ots) -Am 28. Februar 2024 öffnet ArboPark, der grösste Indoor-Freizeitpark seiner Art in der Schweiz, seine Türen in Arbon am Bodensee. Mit über 20 hochmodernen Attraktionen, einer Fläche von mehr als 6'000 m² und einem einzigartigen Spiel- und Erlebnisangebot lockt der Park Leute, die Spass und prickelnde Unterhaltung suchen, an den Bodensee.Der ArboPark, ist in seiner Art schweizweit einzigartig. Im Herzen der Bodensee-Region wartet eine Welt voller Abenteuer und Spass auf Jugendliche, Erwachsene und auch Familien. Mit über 20 teilweise exklusiven High-End-Attraktionen setzt ArboPark neue Massstäbe in der Freizeitgestaltung - und erweitert das touristische Angebot der Region.Topmodernes Indoor-Angebot, das keine Wünsche übriglässtDer ArboPark besticht durch seine Vielfalt an Indoor-Attraktionen: Von actiongeladenen Herausforderungen über Team-Spiele bis hin zu fesselnden Geschicklichkeits- und Denkspielen, bietet der Park für jeden Geschmack und fast jedes Alter eine Menge Spass. Einzigartig sind beispielsweise die Kartbahn auf 240 m mit top-modernen Elektro-Karts, 18 Räume Cube Challenge, interaktives Mini-Golf, Drifting Park oder Tricky Boxes. Man wird gefordert, aber nicht überfordert. Mit dem Eintritt entscheidet man, wie lange man den Fun-Park nutzen möchte. 2 oder 4 Stunden oder vielleicht auch acht. Alle Attraktionen können in diesem Zeitfenster frei genutzt werden.Für das leibliche Wohl betreibt der ArboPark ein eigenes Bistro. Die Holiday Snack Bar bietet Snacks und Gebäck für den kleinen Hunger an und selbstverständlich gibt es nebst den bekannten alkoholfreien Getränken auch Bier und eine Auswahl an Weinen.Das Design des Parks nutzt den industriellen Charme des "Saurer Werk Zwei"-Areals und schafft so eine atmosphärische Spiel- und Erlebniswelt. Über 400 Parkplätze garantieren eine bequeme Anreise mit dem Auto und gute Anbindungen an den öffentlichen Verkehr sind auch gewährleistet.Zielgruppe Jugendliche und ErwachseneArboPark richtet sich klar an die Zielgruppe der 16- bis 35-Jährigen. Eine Zielgruppe, die im Bereich der Freizeitparks oft zu kurz kommt (viele der Schweizer Unterhaltungsparks sind vor allem für Kinder konzipiert). Natürlich sind Kinder ab 8 Jahren - in Begleitung einer erwachsenen Person - ebenfalls herzlich willkommen.Somit ist der ArboPark durchaus auch für die ganze Familie geeignet. Für kleinere und grössere Gruppen, seien es Polterabende, Geburtstagsfeiern, Firmen-Events oder Club-Ausflüge, können massgeschneiderte und attraktive Angebote und Pakete angefragt werden.365 Tage im Jahr Fun und Spass und am Wochenende darf es auch später werdenDie Öffnungszeiten von Montag bis Donnerstag von 14 bis 22 Uhr, freitags von 14 bis 23 Uhr, samstags von 10 bis 23 Uhr und sonntags von 10 bis 20 Uhr ermöglichen es den Besuchern, ihren Aufenthalt flexibel zu planen."Wir sind stolz, mit ArboPark einen Ort zu schaffen, an dem Freizeit, Spass und Gemeinschaft im Mittelpunkt stehen", so die Initianten von ArboPark. "Unser Ziel ist es, den Besuchern nicht nur unvergessliche Momente und Erinnerungen zu bereiten, sondern auch einen Beitrag zur Attraktivität der Bodensee-Region zu leisten."Öffnungszeiten ArboPark- Täglich geöffnet- Öffnungszeiten: Mo-Do 14-22 h / Fr 14-23 h / Sa 10-23 h / So 10-20 hInfos & Ticketswww.arbopark.chBei Fragen oder für weitere Auskünfte stehen Ihnen gerne zur Verfügung:Bis 27.02.24:Michael BolligerArboPark MedienverantwortlicherTel. 079 630 80 03medien@arbopark.chAb 28.02.24:Jonas BlechschmidtGeschäftsstellenleiterArboPark Promotion AGTextilstrasse 79320 ArbonTel. 079 788 05 84jonas.blechschmidt@arbopark.chwww.arbopark.chOriginal-Content von: ArboPark, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.ch/de/pm/100097762/100916249