Wien (www.fondscheck.de) - Der Geschäftsleiter der Triodos Bank Deutschland, Georg Schürmann, hat beschlossen, sein Amt zum 30. April 2024 niederzulegen, so die Experten von "FONDS professionell"."Nach 15 Jahren als Geschäftsleiter der Triodos Bank Deutschland ist es nun an der Zeit, sich zu verabschieden. Im Alter von 61 Jahren möchte ich einen neuen Lebensabschnitt beginnen und sehe jetzt den richtigen Zeitpunkt gekommen, um die Verantwortung für die Niederlassung zu übergeben. Es war mir eine große Freude und Ehre, gemeinsam mit dem Team die Triodos Bank in Deutschland aufbauen zu können", fasse Schürmann zusammen. ...

