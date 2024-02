Der amerikanische Lithiumproduzent Albemarle hat am Dienstag eine Kooperation mit BMW bekannt gegeben. Albemarle werde batteriefähiges Lithium bereitstellen, um BMW bei der Herstellung von Hochleistungs- und Premium-Elektrofahrzeugen zu unterstützen. Zudem will man gemeinsam den nächsten Schritt bei der Batterieentwicklung gehen.Die mehrjährige Vereinbarung wird 2025 in Kraft treten und ist eine der größten, die das Unternehmen jemals weltweit abgeschlossen hat. Neben der Bereitstellung von Lithiumhydroxid ...

Den vollständigen Artikel lesen ...