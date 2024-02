Google das mal - ein Unternehmensname wird zu festen Bestandteil einer Tätigkeit. Trotzdem entschieden sich die Google-Gründer sich vor 7 Jahren für den Namen "Alphabet", um die wichtigste Innovation der Menschheit - die Sprache - zu repräsentieren. Alphabet gehört mittlerweile zu den größten Tech-Werten der Welt. Mit welchen unterschiedlichen Geschäftsmodellen das Unternehmen Geld verdient, Was Alphabet so besonders macht und welche Möglichkeiten es im Bereich der Zertifikate gibt, erfahren Sie in diesem Interview mit David Hartmann, Vontobel.