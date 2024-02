Vaduz (ots) -Regierungschef Daniel Risch, Regierungschef-Stellvertreterin Sabine Monauni und ehemalige liechtensteinische Botschafterinnen und Botschafter nahmen am Abend des 20. Februar in Brüssel an einer Feier zum 30-jährigen Bestehen der liechtensteinischen diplomatischen Vertretung in Brüssel teil.Die liechtensteinische Vertretung in Brüssel wurde im Jahre 1994 eröffnet, zwei Jahre nach der Volksabstimmung über den EWR-Beitritt und ein Jahr vor dem Beitritt des Landes zum gemeinsamen europäischen Binnenmarkt. Die Vertretung dient gleichzeitig als Botschaft zu Belgien und als Mission zur damaligen Europäischen Gemeinschaft bzw. der heutigen EU. Über die letzten 30 Jahre konnte die liechtensteinische Präsenz so dazu genutzt werden, sowohl die bilateralen Beziehungen zu Belgien als auch jene zur EU stetig auszubauen.Diese 30-jährige gemeinsame Geschichte wurde mit einem Anlass im historischen Gotischen Saal des Rathauses von Brüssel in einem schönen Rahmen gewürdigt. Neben Regierungschef Daniel Risch und Botschafter Pascal Schafhauser waren auch alle bisherigen Botschafterinnen und Botschafter Liechtensteins in Brüssel anwesend: Prinzessin Maria-Pia Kothbauer (1994-1996, aktuell Botschafterin in Wien), Prinz Nikolaus von und zu Liechtenstein (1996-2010), Kurt Jäger (2010-2016, aktuell Botschafter in Genf) und die aktuelle Regierungschef-Stellvertreterin Sabine Monauni (2016-2020).Am Anlass nahmen auch Vertreterinnen und Vertreter von mehreren liechtensteinischen Unternehmen teil, welche in Belgien direkt oder über Vertriebspartner tätig sind. Auch der bereits über 45 Jahre bestehende belgische Verein der "Freunde Liechtensteins in der Wallonie" stellte sich mit einem eigenen Stand vor. Musikalisch umrahmt wurde die Feier vom liechtensteinischen Musiker Hieronymus Schädler, welcher u.a. ein Stück von Josef Gabriel Rheinberger vortrug. Die zahlreich erschienen internationalen Gäste konnten so viele verschiedene Aspekte von Liechtenstein genauer kennenlernen.Die Reise nach Brüssel konnte weiter für einen persönlichen Austausch von Regierungschef Risch und Regierungschef-Stellvertreterin Sabine Monauni mit dem Vizepräsidenten der EU-Kommission, Maros Sefcovic, genutzt werden. Im detaillierten Gespräch über die Entwicklung des EWR über die letzten 30 Jahre zeigte sich die positive Sicht beider Seiten auf die enge Partnerschaft Liechtenstein mit der EU und ihren Mitgliedstaaten.Pressekontakt:Ministerium für Präsidiales und FinanzenMission Liechtensteins bei der Europäischen UnionDaniela SeleT +32 492 46 86 04daniela.sele@llv.liOriginal-Content von: Fürstentum Liechtenstein, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.ch/de/pm/100000148/100916252