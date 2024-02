Köln (ots) -Norwegen: So kalt und eisig wie die dunklen Geheimnisse, die unter den unendlichen Schneelandschaften begraben sind. Sorgfältig ermittelt Kommissar William Wisting in zwei neuen Fällen. Die Reporterin Line, Wistings Tochter, ermittelt dabei akribisch mit, immer auf der Jagd nach dem nächsten Headliner. Die bildgewaltige Scandic-Noir Thriller-Reihe "Kommissar Wisting" begeistert mit spannenden Fällen, authentischen Figuren und dem tollen Cast.Mit "Der Atem der Angst", der herausfordernden Jagd nach einem Serienkiller, und "Der Nachtmann", der Ermittlung in einem grausamen Mordfall, warten zwei neue hochspannende Fälle auf Kommissar Wisting, die auf den Romanvorlagen von Bestseller-Autor Jørn Lier Horst basieren. Vor seinem Erfolg als einer der meistgelesenen skandinavischen Buchautoren führte er das Leben seiner Romanfigur - als Hauptkommissar bei der Kripo.Zwei neue spannende Fälle mit jeweils zwei Doppelfolgen:Der Atem der Angst:Kommissar Wisting (Sven Nordin) nimmt an einem ungewöhnlichen Sondereinsatz teil: Ein bewaffnetes Polizeiaufgebot möchte sich von dem Serienmörder Tom Kerr (Odin Waage) zu den sterblichen Überresten eines verschollenen Opfers führen lassen. Wistings Tochter Line (Thea Green Lundberg), die eine Dokumentation über das "Böse" dreht, darf Kerr hierbei begleiten. Wistings düstere Vorahnung bestätigt sich, als Kerr eine spektakuläre Flucht gelingt. Ein unerbittliches Katz- und Maus-Spiel zwischen der Polizei und dem Flüchtigen beginnt.Der Nachtmann:Eine grausige Entdeckung erschüttert die Stadt Larvik: Auf dem Marktplatz ragt ein Pfahl mit dem abgetrennten Kopf einer Jugendlichen aus dem dichten Nebel. Die schockierende Inszenierung und das fremdländische Aussehen des Opfers lassen rassistische Motive vermuten. Unerwartete Unterstützung erhält die Larviker Polizei vom FBI. Agentin Maggie Griffin (Carrie-Anne Moss) soll mit Wisting erneut zusammenarbeiten. Was mit einem spektakulär zur Schau gestellten Mord beginnt, führt in ein Geflecht aus Ausbeutung, Drogenhandel und organisierter Kriminalität.Release Company - Label und DigitalvertriebDie Release Company -als hauseigenes Label der WDR mediagroup- betreibt den DVD-Blu-ray und Video-on-Demand-Vertrieb hochwertiger Inhalte des WDR, anderer ARD-Anstalten und Produzenten. Darunter sind aktuelle Neuproduktionen ebenso wie Archivschätze aus mehr als 70 Jahren. Zudem erwirbt die Release Company die Rechte an Programmen weiterer namhafter Partner und schnürt daraus attraktive Digitalpakete, die sie über alle relevanten Video-on-Demand-Anbieter plattformübergreifend vertreibt.Pressekontakt:das pressebüroSandra Thomsen und Claudia PantkeE-Mail: presse@daspressebuero.comWDR mediagroup GmbHLudwigstraße 11 50667 Kölnwww.wdr-mediagroup.comOriginal-Content von: WDR mediagroup GmbH, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/59521/5719151