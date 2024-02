Bankenexperte Hans-Peter Burghof im Interview mit BÖRSE ONLINE: Schwere Vorwürfe gegen die Bankenaufsicht - Kritik an hochriskantem Geschäftsmodell. Hat Missmanagement hat die Pfandbriefbank in eine schwere Krise geführt? Hat die Bankenaufsicht versagt? Muss der Staat das Institut erneut retten, das aus der ebenfalls staatlich aufgefangenen Hypo Real Estate hervorging? Antworten dazu gibt Hans-Peter Burghof, Professor für Bankwirtschaft an der ...

Den vollständigen Artikel lesen ...