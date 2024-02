Bluefin, das Pionierunternehmen im integrierten Zahlungsverkehr mit PCI-validierten Point-to-Point (P2PE) Verschlüsselungs- und Tokenisierungs dienstleistungen, die Zahlungen und sensible Daten schützen, meldete heute die Zusammenarbeit mit Nexxchange, um die Vorteile von SmartPOS- und unbeaufsichtigten Zahlungslösungen auf Golfplätzen, in Gastgewerbeeinrichtungen und in Resorts auf der ganzen Welt bereitzustellen.

Durch die Nutzung der Zahlungsplattform von Bluefin zielt Nexxchange darauf ab, das Kundenerlebnis mit modernsten Zahlungslösungen signifikant zu verbessern. Diese Plattform arbeitet nahtlos mit den neuesten SmartPOS-Geräten von Newland zusammen, darunter das N950 Android SmartPOS- und das unbeaufsichtigte U2000 Android SmartPOS-Terminal. Mit dieser Konfiguration kann Nexxchange ein eingebettetes Omnichannel-Zahlungsgateway betreiben, das sowohl geschlossene Zahlungen ermöglicht, bei denen Transaktionen innerhalb der Kundenzahlungsumgebung verarbeitet werden, als auch offene Zahlungen mit großen internationalen Kartenmarken wie VISA, Mastercard und American Express. Darüber hinaus kann Nexxchange auch nationale Debitkartenprogramme wie Cartes Bancaires und Girocard abwickeln, was eine effiziente Verarbeitung auf lokaler Ebene ermöglicht, selbst in Ländern, in denen diese Programme ursprünglich nicht verwendet werden.

"Unsere neue zertifizierte Zahlungsplattform ist eine strategische Wahl für Unternehmen wie Nexxchange, denn diese verstehen, wie wichtig es ist, die Kundenzahlungen jedes Mal ganz unabhängig vom Acquirer vorzunehmen", erklärte Tom Savage, Chief Commercial Officer von Bluefin. "Die SmartPOS-Zahlungsgeräte auf unserer Zahlungsplattform sind Unternehmen wie Nexxchange behilflich, die Funktionen herkömmlicher Verkaufsstellen mit fortschrittlichen cloud-basierten Verbesserungen zu kombinieren."

"Nexxchange ist renommiert für seine webbasierte Lösung, die ein standortübergreifendes Golfplatz- und Resortmanagement ermöglicht", betonte Sebastian Schwaighofer, Managing Director of Financial Services bei Nexxchange. "Die Zusammenarbeit mit Bluefin bietet uns die wesentlichen Funktionen einer sorgfältig validierten und mehrfach zertifizierten Zahlungsplattform nach Nexo-Standards, die erforderlich sind, um unseren Kunden weltweit Omnichannel-Zahlungslösungen anzubieten."

Über Nexxchange:

Nexxchange, der europäische Marktführer im Bereich Software-as-a-Service für Golfplatzbetreiber mit mehreren Standorten und mehreren Pächtern, bietet eine Komplettlösung, die alle Dienstleistungsabteilungen für über 400 Golfplätze in der Europäischen Union abdeckt. Unsere Plattform richtet sich an Betreiber von Golfanlagen mit mehreren Standorten und Pächtern, bietet umfassende Dienstleistungen und wird den Bedürfnissen von grenzüberschreitenden Betreibern mit einer standardisierten Lösung gerecht. Von Anfang an war es das Ziel von Nexxchange, den Geschäftsbetrieb unserer Kunden durch die Nutzung einer zentralen Datenbank zu vereinfachen. Wir unterstützen jeden Kunden bei der Entwicklung seiner individuellen Strategie, indem wir eine standardisierte und individuell anpassbare Lösung konfigurieren, die auf seine spezifischen Bedürfnisse zugeschnitten ist. Als Ergänzung zu unserer Lösung bieten wir einen zentralen, regionalen oder unternehmensbezogenen Marktplatz an, der die Buchungen von Spielern für alle angeschlossenen Anlagen rationalisiert, unabhängig davon, ob es sich um Mitglieder oder Greenfee-Spieler handelt. Das integrierte Turniermodul von Nexxchange ist mit verschiedenen Golfverbänden verbunden, darunter die in Österreich, Deutschland, Italien, Frankreich und Griechenland.

Über Bluefin

Bluefin ist der anerkannte Marktführer im integrierten Zahlungsverkehr für Verschlüsselungs- und Tokenisierungstechnologien zum Schutz von Zahlungen und sensiblen Daten. Die Produktpalette des Unternehmens umfasst Lösungen für kontaktlose, Face-to-Face-, Call-Center-, Mobile-, E-Commerce- und Automatenzahlungen sowie Daten im Gesundheitswesen, im Hochschulbereich, bei Behörden und im Non-Profit-Sektor. Die 300 globalen Partner des Unternehmens betreuen 35.000 vernetzte Unternehmens- und Softwarekunden in 60 Ländern. Bluefin ist eine teilnehmende Organisation (Participating Organization, PO) des PCI Security Standards Council (SSC), hat seinen Hauptsitz in Atlanta und Niederlassungen in Waterford (Irland) und Wien (Österreich).

Die Ausgangssprache, in der der Originaltext veröffentlicht wird, ist die offizielle und autorisierte Version. Übersetzungen werden zur besseren Verständigung mitgeliefert. Nur die Sprachversion, die im Original veröffentlicht wurde, ist rechtsgültig. Gleichen Sie deshalb Übersetzungen mit der originalen Sprachversion der Veröffentlichung ab.

