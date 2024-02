Die Entwicklung an den Aktienmärkten scheint seit Ende Oktober nur eine Richtung zu kennen: steil nach oben! Die zwischenzeitliche Seitwärtsphase in den Wochen vor und nach dem Jahreswechsel diente wohl nur dem Kräftesammeln. Seitdem konnten am laufenden Band neue Rekordstände in den großen Indizes vermeldet werden. Alleine vier "Allzeithochs" (man ...

Den vollständigen Artikel lesen ...