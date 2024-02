Dogecoin mit unglaublichen Nutzerzahlen. Kann dieser Meme-Coin DOGE überholen?

Aktuell wird Dogecoin (DOGE) nicht mehr in den Top 10 der größten Kryptowährungen nach Marktkapitalisierung gelistet. Lange Zeit konnte der Meme-Coin den zehnten Platz verteidigen, musste sich nun jedoch Tron (TRX) geschlagen geben, der mit 12,2 Milliarden US-Dollar zumindest derzeit ungefähr 300 Millionen mehr an Marktkapitalisierung bieten kann. Trotz dieser Nachricht muss sich Dogecoin jedoch nicht wirklich vor der Konkurrenz fürchten, denn vor allem der bisherige Monat Februar war für den größten Meme-Coin der Welt absolut erfolgreich. Zwar konnte der DOGE-Token nicht signifikant im Preis steigen (ein kurzer Kursanstieg vor einigen Tagen war die Ausnahme), dafür jedoch in einer anderen Metrik vollkommen überzeugen.

1 Million Dogecoin-Transaktionen pro Tag

Das Analyse-Unternehmen IntoTheBlock veröffentlichte einen Graphen, der genau anzeigt, wie viele Transaktionen im Dogecoin-Netzwerk pro Tag durchgeführt werden. Das Überraschende daran ist die Tatsache, dass seit dem 30. Januar durchweg täglich die Marke von einer Million Transaktionen überschritten wurde. Ein bullischer Indikator, der ein klares Interesse am größten Meme-Coin der Welt zeigt. So scheint es so, als ob mehr und mehr Krypto-Nutzer Dogecoin einsetzen, um zum Beispiel Waren oder Dienste zu bezahlen. Aber auch als Anlagewert ist Dogecoin äußerst beliebt.

Dieser aktuelle Wert ist umso erstaunlicher, wenn der Anfang des obigen Graphen betrachtet wird. Denn noch zum 20. Januar lag die Anzahl der täglichen Transaktionen um einen Wert von gerade einmal 100.000 - seitdem konnte sich dieser Wert verzehnfachen.

Doch woher kommt dieser besonders starke Anstieg an täglichen Transaktionen? Die Antwort hierauf könnte darin liegen, dass es häufig dann zu einem Ausbruch einer starken Aktivität kommt, wenn die Preise einer Kryptowährung stark schwanken. So könnten Anleger in das DOGE-Ökosystem eingestiegen sein, als der Dogecoin Kurs kurzzeitig zu steigen begann. Gleichzeitig dürfte aber auch die stetig wachsende Community ein erneutes Interesse an Dogecoin verzeichnet haben, nachdem der Bitcoin Preis wieder zu steigen begonnen hatte.

Dogecoin zeigt hohe Volatilität

Doch gerade die hohe Volatilität, die Dogecoin seit Beginn des aktuellen Monats durchlebt hat, könnte die starke Aktivität im DOGE-Netzwerk beflügelt haben. Der Preis selbst hat sich dabei im vergangenen Monat kaum verändert (siehe Chart unten). Zum Zeitpunkt der Veröffentlichung dieses Artikels wird der DOGE-Token zu einem Preis von 0,08385 US-Dollar gehandelt, was ein Minus von 3,34 % innerhalb der letzten 30 Tage darstellt. Der Dogecoin Kurs verrät darüber hinaus jedoch, dass er von starken Schwankungen geprägt wurde.

Der Dogecoin (DOGE) Kurs der letzten 30 Tage (Quelle: CoinMarketCap)

Am tiefsten Punkt im vergangenen Monat wurde Dogecoin mit 0,07671 US-Dollar gehandelt, während der höchste Preis laut den Daten von CoinGecko bei 0,0897 gelegen hat. Das ist ein Unterschied von immerhin 16 % - und das in nur einem Monat. Für eine etablierte Kryptowährung stellt dies durchaus eine hohe Differenz dar.

Klar ist außerdem, dass in den letzten Tagen fast alle Meme-Coins eine schlechtere Performance erleben mussten, als in den Wochen zuvor. So verlor auch Shiba Inu (SHIB) in den letzten 7 Tagen 1,34 % an Wert und der BONK-Token musste sich einer Kurskorrektur von sogar 13,15 % stellen. Allgemein sind Meme-Coins auf Grund ihrer humoristischen, aber nicht besonders technisch innovativen Art häufig von starken Kursschwankungen betroffen. Dies birgt zwar für Krypto-Anleger ein gewisses Risiko, kann jedoch auch die Chance für hohe Gewinne mit sich bringen.

