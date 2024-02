Welcher Solana-Coin hat 100x-Potenzial? Jetzt diesen ICO kaufen

Bereits seit einigen Wochen scheint die Zeit der Meme-Coins angebrochen zu sein. Zunächst konnte die Kryptowährung Bonk einen Anstieg von über 2.000 % verzeichnen und laut CoinMarketCap sogar den dritten Platz im Meme-Coin-Ranking erreichen, bevor weitere Meme-Token, die auf der Solana-Blockchain basieren, starke Anstiege erfuhren. Erwähnenswert sind zum Beispiel Dogwifhat (WIF), der aktuell der fünftgrößte Meme-Coin nach Marktkapitalisierung ist, aber auch der MYRO-Token gehört in diese Kategorie. Viele Anleger suchen deshalb schon jetzt nach dem nächsten Krypto-Token, der eine starke Wertsteigerung erfahren könnte oder gar ein 100x-Potenzial besitzt.

Kryptowährungen mit 100x-Potenzial - Welche Faktoren sind wichtig?

Die Krypto-Welt ist voll von Meme-Coins, die ohne wirklichen Sinn und Zweck erstellt wurden und entweder nur dazu dienen sollen, ein humoristisches Meme in Blockchain-Format zu vermarkten oder von Beginn mit betrügerischer Absicht für einen Rug Pull entwickelt wurden. Gerade neuen Projekten ist nicht immer sofort anzusehen, welche Idee dahintersteckt und welche Entwickler überhaupt an dem neuen Coin arbeiten.

Wer trotzdem auf der Suche nach dem nächsten Meme-Coin mit einem 100x-Potenzial ist, der sollte unbedingt die folgenden vier Punkte beachten und überprüfen:

Gutes Community-Management: Jeder Meme-Coin steht und fällt mit der eigenen Community. Wichtig ist, dass es nicht nur eine rege Präsenz des Krypto-Projekts auf Social Media gibt, sondern auch viele Möglichkeiten zur Interaktion zwischen den Community-Mitgliedern und den Entwicklern gegeben sind. Discord, Twitter und Co. sind häufige Beispiele, über die ein direkter Kontakt ermöglicht wird.

Diese vier Aspekte sollten immer beachtet werden, wenn nach einem vielversprechenden Krypto-Projekt gesucht wird. Dabei muss ein Meme-Coin nicht alle vier Aspekte gleichermaßen erfüllen, sollte aber durchaus ein klares Ziel vor Augen haben, von dem die Investoren langfristig profitieren können.

Warum ist die Solana-Blockchain ideal für Meme-Coins?

Die größten Meme-Währungen der Welt basieren nicht auf der Solana-Blockchain. Dogecoin (DOGE) ist eine angepasste Version von Litecoin (LTC), was wiederum eine verbesserte Bitcoin-Version darstellen soll. Shiba Inu (SHIB) hingegen ist ein ERC-20-Token und nutzt die Ethereum-Blockchain. Warum also nutzen derzeit so viele Meme-Coins die Solana-Blockchain?

Die Gründe hierfür sind vielfältig. Meme-Coins haben häufig einen niedrigen Preis und locken somit auch Krypto-Neulinge und Kleinanleger an, die keine großen Summen investieren möchten. Da die Gebühren für die Solana-Transaktionen besonders niedrig sind (ungefähr 0,0001 US-Dollar pro Überweisung), ist sie im Vergleich zum teuren Ethereum-Ökosystem (derzeit circa 12 US-Dollar pro Überweisung) eine deutlich kosteneffizientere Alternative.

Gleichzeitig kann die Solana-Blockchain auch wesentlich mehr Transaktionen pro Sekunde (TPS) durchführen als zum Beispiel Ethereum. Die Daten vom November 2023 zeigen, dass Ethereum etwa 12 Transaktionen im Schnitt pro Sekunde durchführt, während Solana fast 900 TPS bietet. Ein klarer Unterschied, der bei einer hohen Anzahl an Transaktionen schnell ins Gewicht fällt. Krypto-Anleger, die also keine besonders hohen Summen investieren möchten, bekommen bei Solana-Meme-Coins einfach ein besseres Kosten-Nutzen-Verhältnis geboten.

Ist Smog der nächste 100x-Meme-Coin?

Basierend auf der Tatsache, dass Smog ($SMOG) ein neuer Solana-Meme-Coin ist, der aktuell auf vielen Social-Media-Plattformen viral geht, sollten Anleger definitiv einen Blick auf dieses Projekt werfen. Der bereits auf einigen Kryptobörsen gelistete Krypto-Token hat aktuell eine Marktkapitalisierung von 50 Millionen US-Dollar und kann schon jetzt auf eine recht große Community blicken. Einer der Hauptgründe hierfür sind mit Sicherheit die beliebten Quest-Möglichkeiten, die über die Webseite Zealy.io angeboten werden. Hier können Nutzer einfache Aufgaben erledigen und Punkte sammeln, wodurch sie wiederum für AirDrops qualifiziert sind.

Auch einige Krypto-Experten haben sich den neuen Meme-Coin näher angeschaut. Einer davon ist der Presale-Experte Jacob Bury, der sich von der Idee hinter dem Smog-Projekt überzeugt zeigt. Er sieht sogar die Möglichkeit für eine 100-fache Wertsteigerung des Tokens.

Ein weiterer Vorteil von $SMOG: Neben klarer und durchdachter Tokenomics gibt es auch eine ausführliche Roadmap, die genau die zukünftigen Pläne der Entwickler erklärt. Eine Fülle an Informationen lässt sich zudem im offiziellen Whitepaper finden, das die Philosophie hinter dem Krypto-Projekt erklärt. Nutzer, die zudem über die offizielle Webseite die Token erwerben, erhalten sogar einen Rabatt von aktuell 10 %.

