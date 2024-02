Interlaken (ots) -Ein Blick zurück auf eine Woche voller Glanzlichter: Vom 14. bis 17. Februar 2024 schrieb der Congress Kursaal Interlaken Erfolgsgeschichte: InterLachen, die brandneue Comedy-Serie, die in enger Zusammenarbeit mit der renommierten Künstleragentur Keep Cool entstand, feierte erfolgreich Premiere.Der Startschuss fiel am Mittwoch, 14. Februar. Passend zum Valentinstag wurden die Gäste mit einem exquisiten Gala-Dinner im Spycher verwöhnt, gefolgt von einer grandiosen Show mit Kaya Yanar im ausverkauften Auditorium, wo über 1'200 begeisterte Zuschauer einen wunderbaren Abend mit viel Lachen und Applaus verbrachten.Es folgen erstklassige Shows in den historischen Räumlichkeiten, darunter der Auftritt von Helga Schneider und der Abend der Mixed-Show, bei welcher das Publikum in den Genuss mehrerer Comedians kam. Charles Nguela, Sven Ivanic, Jozo Brica und die Berlinerin Florentine Osche rockten die Bühne der Konzerthalle. Begleitet wurde der Abend von dem charismatischen Duo der Radio Energy Moderatoren Moser & Schelker, die die Stimmung perfekt einfingen und das Publikum zum Toben brachten.Trotz der kurzfristigen Absage der Markus Krebs Show am Samstagabend aufgrund Erkrankung des Künstlers, liessen wir uns nicht entmutigen und beendeten die Woche mit einer genialen InterLachen-Party, die keine Wünsche offen liess, erklärt Sebastian Tobien. Die Atmosphäre war elektrisierend und die DJs Ronny Brunson als auch Moser & Schelker sorgten mit ihren mitreissenden Beats für unvergessliche Momente.Die Premiere von InterLachen war ein voller Erfolg und wir möchten uns bei allen Künstlern, unserem Publikum und vor allem auch bei unseren Partnern von Herzen für ihre Unterstützung bedanken, betont Sebastian Tobien. Wir können es kaum erwarten, mit InterLachen 2025 erneut durchzustarten und versprechen auch weiterhin erstklassige Unterhaltung für unser treues Publikum. Merken Sie sich schon jetzt den Termin: InterLachen 2025 findet in der Kalenderwoche 7 vom 12. bis 15. Februar 2025 statt.Pressekontakt:Congress Kursaal InterlakenMichéle Haegeli, Marketing033 827 6200haegeli@congress-interlaken.chOriginal-Content von: Congress Kursaal Interlaken AG, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.ch/de/pm/100090464/100916254