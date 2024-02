Was müssen Anleger tun, die auf der Suche nach garantierten Renditen mit Aktien sind? Wenn es nach der Redaktion des Aktienmagazins BÖRSE ONLINE geht, ist diese Frage sehr einfach beantwortet. Denn die Ausgabe 05/2024 der Zeitschrift titelte vor einigen Wochen vielversprechend: "So günstig, dass sie stetig steigen müssen: Keine Aktie über 5 €"! Vielleicht bist du dieser Titelseite in den vergangenen Wochen auch über den Weg gelaufen. Bei allem Respekt vor der Kunst, mit aufsehenerregenden Überschriften ...

Den vollständigen Artikel lesen ...