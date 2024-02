NEW YORK (dpa-AFX Broker) - Die US-Bank JPMorgan hat die Einstufung für Saint-Gobain anlässlich der geplanten Übernahme von CSR auf "Overweight" mit einem Kursziel von 75 Euro belassen. Der avisierte Kauf der Australier sehe nach einem Geschäft mit guten Margen aus und biete dem französischen Baustoffkonzern die Möglichkeit, in den australischen Markt einzutreten, schrieb Analystin Elodie Rall in einer am Mittwoch vorliegenden ersten Reaktion. Doch gebe es zum jetzigen Zeitpunkt nur wenige Informationen, und das Management von Saint-Gobain werde die für den Markt überraschende Transaktion erläutern müssen./edh/la

Veröffentlichung der Original-Studie: 21.02.2024 / 09:41 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 21.02.2024 / 09:41 / GMT

FR0000125007