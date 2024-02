Der Elektromobilität wird immer noch nachgesagt, Jobs in der Autoindustrie zu vernichten. Bei unserer Online-Konferenz sprach Stefan Schneeberger, Projektleiter bei Berylls Strategy Advisors, über "Produktionsausblick Elektrofahrzeuge in Deutschland - Chancen und Risiken für den Standort". Derzeit sind rund 800.000 Menschen in Deutschland direkt in der Autoindustrie beschäftigt, also bei den Herstellern oder Zulieferern. Sie erwirtschaften knapp ...

Den vollständigen Artikel lesen ...