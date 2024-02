Während alle Welt auf die Nvidia-Zahlen setzt und KI lange schon kein Trend mehr ist, sondern in der Gegenwart angekommen, hinkt Deutschland mit den Tech-Unternehmen hinterher. In welchen Sparten künstliche Intelligenz eingesetzt werden kann, welche Branchen davon profitieren und was der deutsche Tech-DAX an Aufholpotential bietet, erfahren Sie in diesem Interview mit Christian Köker, HSBC.