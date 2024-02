Silberpreis steigt wieder über 23 Dollar - "FOMC-Minutes" werfen Schatten voraus

Der Silberpreis (Kassa) kann sich am Mittwoch und damit wenige Stunden vor Veröffentlichung der im Fachjargon sogenannten "FOMC-Minutes" über der Marke von 23 Dollar behaupten. Nicht zuletzt dürften auch die geopolitischen Entwicklungen weiterhin auf Interesse stoßen. Laut IG-Indikation kostet eine Unze des Edelmetalls damit 0,3 Prozent mehr im Vergleich zum Vortag. Anleger versprechen sich neue Hinweise in puncto US-Geldpolitik Die Mitschriften der jüngsten Fed-Notenbanksitzung werden heute Abend um 20:00 Uhr veröffentlicht. Die Meeting-Minutes könnten wichtigen Einblicke über den geldpolitischen Diskurs der Fed-Notenbanker geben.

Das "Fed-Watch-Tool" aus dem Hause CME signalisiert die Chance aktuell auf 93,5 Prozent, dass es am 20. März 2024 zu einer erneuten Zinspause in den Reihen der Fed kommt. Für die Mai-Sitzung (01.05.) beträgt die Wahrscheinlichkeit einer Zinssenkung in Höhe von 25 Basispunkten aktuell 34,2 Prozent. Anleger hoffen zusehends, dass der Währungshüter schon bald an den berüchtigten Zinsschrauben nach unten dreht.

Zuletzt hatten neben zu robusten US-Arbeitsmarktdaten auch hartnäckige Verbraucherpreise die Zinssenkungsfantasien der Anleger deutlich gedämpft. Die Aussicht auf global sinkende Kapitalmarktzinsen kann zinslosen Anlagen wie etwa dem Silberpreis tendenziell in die Karten spielen.

Timo Emden ist studierter Betriebswirt, B.A., Marktanalyst und zertifizierter Blockchain-Experte der Frankfurt School of Finance & Management. Seit über 14 Jahren widmet er sich den globalen Finanzmärkten, mit dem Schwerpunkt auf Crypto Assets wie Bitcoin. Seine Einschätzungen basieren auf der Charttechnik und dem Sentiment - wichtige fundamentale Events hält er dennoch für bedeutend. Als Marktexperte ist Herr Emden ein geschätzter Ansprechpartner für TV, Presse und Hörfunk. Herr Emden ist freiberuflich für den Onlinebroker IG Europe GmbH tätig.

