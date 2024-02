© Foto: picture alliance/newscom/John Angelillo



Während der Großteil der S&P 500-Unternehmen bereits ihre Quartalsergebnisse offengelegt hat, stehen noch einige bedeutende Berichte aus, die für Bewegung am Markt sorgen könnten. Trotz der jüngsten Rückgänge aufgrund von Inflationsbefürchtungen hat der S&P 500 in diesem Jahr beeindruckende Zuwächse verzeichnet und sogar kurzzeitig die 5.000-Punkte-Marke überschritten. In einer Analyse von CNBC wurden nun Unternehmen identifiziert, die nicht nur ein durchschnittliches Gewinnwachstum pro Aktie von mindestens 75 Prozent aufweisen, sondern deren Aktienkurse nach der Bekanntgabe der Quartalsergebnisse durchschnittlich um 1,5 Prozent oder mehr steigen. Nvidia sticht besonders hervor, da es die …