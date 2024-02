Es gibt Unternehmen, die sind auch bei Konsumenten ziemlich bekannt, aber kaum jemand weiß, dass sie auch börsennotiert sind. Dazu zählen Firmen wie der Stiftehersteller Edding, Klassik Radio, der Verbandsmaterialienspezialist Paul Hartmann und mit Abstrichen auch Einhell, wobei der Anbieter von Heimwerkergeräten schon auch sehr aktiv an seiner Investmentstory feilt. Eigentlicher Klassiker aus dieser Rubrik ... The post Frosta: Kräftiges Vitamin Plus bei der Dividende appeared first on Boersengefluester.

