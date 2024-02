Guten Tag, liebe Leserinnen und Leser, was für eine Hammer-Nachricht für Amazon: Am 26. Februar wird der von Jeff Bezos gegründete Online-Gigant in den Dow Jones aufgenommen und ersetzt dort die Drogerie- und Apothekenkette Walgreens Boots Alliance. Dass Amazon bislang noch kein Mitglied des vielbeachteten Wall-Street-Barometers war, liegt an dessen Index-Konstruktion. Denn:...

Den vollständigen Artikel lesen ...