(shareribs.com) New York 21.02.2024 - Die Analysten von Bloomberg New Energy Finance melden für das vergangene Jahr einen PV-Zubau von 444 GW. Für dieses Jahr wird ein neuer Rekordzubau erwartet. Die Analysten von Bloomberg New Energy Finance haben für das Jahr 2023 einen weltweiten Zubau von PV-Kapazitäten von 444 GW prognostiziert. Dies liegt deutlich über den Erwartungen von 413 GW. Wood Mackenzie ...

Den vollständigen Artikel lesen ...